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MARCHENA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Unión Provincial CCOO Sevilla ha reclamado reforzar la plantilla operativa de la Policía Local de Marchena para mejorar la seguridad de agentes y ciudadanía, especialmente durante los turnos nocturnos y determinadas franjas horarias del día.

En este sentido, la organización sindical ha señalado a través de una nota que "en la actualidad, hay servicios en los que una única patrulla debe atender las incidencias que se producen en todo el término municipal". Esta circunstancia "dificulta la capacidad de respuesta ante intervenciones simultáneas y que puede incrementar los riesgos cuando se producen actuaciones especialmente complejas", han apuntado.

En contexto, han considerado que la pasada semana "se evidenció esta realidad con un nuevo suceso durante una intervención en el centro de salud, en el que un hombre armado con un cuchillo intentó agredir a varios agentes, llegando a rasgar el pantalón de uno de ellos". Un incidente que "pone de relieve la importancia de contar con suficientes efectivos para afrontar este tipo de situaciones con las debidas garantías de seguridad".

Asimismo, este episodio se suma a otras intervenciones anteriores en las que los agentes "también han resultado lesionados, como ocurrió hace aproximadamente un año durante un control policial". Por todo ello, CCOO ha considerado que es necesario continuar trabajando en el refuerzo de la plantilla operativa, "prestando especial atención a las necesidades básicas como garantizar, siempre que la disponibilidad de efectivos lo permita, la presencia de al menos dos patrullas durante el servicio nocturno".

Asimismo, ha reclamado mejorar la cobertura de los turnos diurnos, evitando que una sola patrulla tenga que asumir en solitario la atención de todas las incidencias del municipio. Además, ha pedido establecer mecanismos de refuerzo y apoyo para intervenciones que, por sus características, "puedan entrañar un riesgo especial" y solicita avanzar en una planificación de efectivos que permita ofrecer un servicio policial "adecuado a las necesidades de Marchena".

"Se trata de una reivindicación que desde el ámbito sindical venimos trasladando desde hace tiempo y sobre la que consideramos importante seguir avanzando, buscando soluciones que permitan mejorar progresivamente la cobertura del servicio", ha afirmado el sindicato.

Además, CCOO traslada su disposición a colaborar con el Ayuntamiento y con los responsables municipales para abordar esta situación y trabajar conjuntamente en medidas que permitan reforzar la Policía Local.

La seguridad de los vecinos de Marchena y la integridad de los profesionales que velan por ella son "objetivos compartidos que requieren una atención permanente y una adecuada dotación de medios humanos", han añadido. Por ello, han considerado que reforzar la Policía Local "es invertir en seguridad, prevención y capacidad de respuesta para todo el municipio".