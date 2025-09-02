CCOO Sevilla destaca "la fragilidad de un empleo a merced de los servicios" tras dejar agosto el doble de paro

Archivo - Varias personas transitan junto a la oficina del Servicio Público de Empleo de la Plaza del Museo, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

La patronal sevillana lamenta "la fuerte estacionalidad negativa" en verano frente a las ciudades costeras

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO lamenta que agosto haya dejado en Sevilla el doble de personas en paro que hace un año y señala "la fragilidad" de un empleo a merced del sector servicios. Y es que la provincia ha registrado un aumento del desempleo de 1.147 sevillanos frente a los 594 que se contabilizaron en el mismo mes del año anterior. En concreto, el paro sube de manera más acusada en el sector servicios (1.136), en la construcción (211) y en la industria (145), mientras que desciende en la agricultura (-182) y en el colectivo sin empleo anterior (-163). Así, Sevilla tiene un total de 146.339 personas en paro.

En una nota de prensa, el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha asegurado que "los datos de agosto confirman lo que ya sabíamos, que es un mes malo para el empleo por el parón de la actividad". Para Lebrón, la preocupación va más allá de este mes concreto, pues la provincia ha destruido entre junio y agosto más de 20.000 cotizantes, que son 5.000 más que el año pasado. El paro, además, apenas baja: solo en 382 personas menos frente a las 2.500 del verano anterior.

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla ha apuntado que "ha llegado septiembre y muchas personas aprendemos poco a poco a volver al trabajo. La palabra rutina alude aquí a los horarios que vuelven, a las obligaciones de siempre. Pero hay quienes no pueden volver a ninguna rutina porque siguen atrapados en el paro o en la precariedad". Lebrón ha recordado que "el mundo del trabajo no son solo cifras, sino también condiciones".

"Condiciones como las de los bomberos forestales, que han soportado un verano terrible con plantillas insuficientes y riesgos extremos, o como el macabro récord de muertes en el trabajo en Sevilla en lo que va de año: una tragedia que no puede borrarse de los titulares ni quedar en el olvido con la llegada del frío", ha añadido el dirigente sindical.

Para el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, "el verdadero termómetro de la riqueza no son los visitantes ni los titulares, sino que su gente trabajadora pueda vivir con dignidad. Y por eso no podemos celebrar récords turísticos o grandes eventos mientras en nuestros barrios siga habiendo escaparates llenos, pero neveras vacías".

LA CES DESTACA LA 'FUERTE ESTACIONALIDAD'

Para la Confederación de Empresas de Sevilla, "este ligero repunte" refleja "la fuerte estacionalidad negativa del verano en Sevilla, muy diferente de lo que ocurre en ciudades costeras", donde la actividad turística genera descensos en el desempleo durante estos meses.

"Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el desempleo ha descendido en 9.995 personas (-6,39%), lo que apunta a una mejora estructural en el mercado laboral. La tasa de paro se sitúa en el 15,36%, sobre una población activa de 952.900 personas, y en el contexto andaluz, Sevilla continúa siendo la provincia con mayor número de desempleados", afirma el presidente de la CES, Miguel Rus, en una nota de prensa.

En opinión de Rus, con el inicio del curso, se abren nuevos retos para el mercado laboral, especialmente ante una fuerte distorsión estructural: "las tasas de paro siguen siendo elevadas, de un 10%, casi el doble que la media de la Unión Europea, y el desempleo juvenil en nuestro país alcanza niveles alarmantes, casi un 29%, mientras muchos empresarios no encuentran personal para cubrir sus vacantes".

"Esta situación pone en peligro el crecimiento económico, retrasando inversiones, frenando la innovación y limitando la competitividad de las empresas en un mercado global exigente. Esta brecha generacional se ha duplicado y el mercado laboral español enfrenta un déficit de casi 3,5 millones de jóvenes, siendo apenas un 15% de la fuerza laboral", ha destacado el presidente de la CES.

Para Rus, "es urgente armonizar los currículos académicos con las necesidades reales de las empresas y fomentar la Formación Profesional Dual, para formar talento cualificado y cubrir las vacantes estratégicas que hoy limitan la innovación y el crecimiento económico".