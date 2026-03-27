CCOO Sevilla firma el primer convenio colectivo de Minera Los Frailes: "Es un importante avance en derechos laborales"

Firma convenio de Minera de Los Frailes - CCOO

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de CCOO de Industria de Sevilla ha anunciado este viernes que ha firmado el primer convenio colectivo de la entidad Minera Los Frailes de Aznalcóllar para regular las condiciones laborales de la plantilla. De esta forma, sindicato y dirección han alcanzado un acuerdo para los próximos tres años, coincidiendo con la fase de construcción de la mina.

Según ha informado el sindicato en una nota, hasta la fecha, la empresa "carecía" de un marco regulador de las condiciones laborales, por lo que han tildado este acuerdo de "importante avance en la regulación de los derechos laborales".

Entre sus principales medidas, el acuerdo contempla, según ha informado CCOO, la regulación de los grupos profesionales y sus correspondientes salarios, la regulación de la jornada anual, la creación de un plus de turnicidad, la regulación en materia de riesgos laborales, la implantación de un plus de retén o la realización de un plan de igualdad y protocolo Lgtbi.