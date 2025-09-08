CCOO Sevilla lamenta el crimen machista de Valdezorras y tilda de "fracaso" el sistema de registro 'VioGén'

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla ha lamentado el asesinato de una mujer de 47 años el pasado domingo, 7 de septiembre, en el barrio de Valdezorras (Sevilla), que ha sido confirmado como un caso de violencia machista este lunes por el Ministerio de Igualdad, y ha tildado de "fracaso" el sistema de registro de víctimas 'VioGén', dado que, según ha argumentado, la fallecida no se encontraba en el mismo, lo que "demuestra que el sistema de protección al que las mujeres tratan de acudir registra una importante falta de medios, por lo que muchas creen no las puede proteger o incluso desconocen los cauces para hacer uso de él".

La secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado, ha indicado en una nota emitida por el sindicato que las cifras de mujeres víctimas de violencia machista en Andalucía en 2025, que se han elevado a ocho, son "incompatibles no solo con una sociedad plenamente igualitaria, sino con un sistema democrático y de derecho en el que también los derechos fundamentales de las mujeres".

En este contexto, CCOO ha expresado que el hecho de que la mujer no se encontrara dentro de 'VioGén' y de que no constaran denuncias previas es muestra de que el sistema de protección es un "fracaso".

Por ello, ha argumentado "que muchas finalmente creen que no las puede proteger, o incluso desconocen los cauces para hacer uso de él".

En este sentido, ha subrayado que la violencia de género "no es sorpresiva, puntual o anecdótica", por lo que es "fundamental que el sistema sea supervisado y que se arbitren los mecanismos que garanticen el derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia cuando una mujer o su entorno pidan ayuda".