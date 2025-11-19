CCOO Sevilla premia la lucha por la igualdad en sus XII Reconocimientos Lavanda

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Provincial de CCOO de Sevilla ha entregado este miércoles sus XII Reconocimientos Lavanda, unos galardones que, cada año, ponen en valor trayectorias de lucha por la igualdad.

Así, el sindicato ha reconocido el trabajo de personas y colectivos en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, en un acto que ha tenido lugar en el salón de actos 'Proceso 1001' de la sede del Sindicato y que ha sido inaugurado por el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu; la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado, y la secretaria de Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, según ha detallado la organización sindical en una nota.

El Reconocimiento Lavanda en su categoría individual externa ha sido otorgado a Beatriz Gimeno, por su labor como escritora, teórica y activista feminista abolicionista. En la categoría individual interna, el reconocimiento ha recaído en la sindicalista Consuelo González Solano, por su compromiso sindical y su lucha por los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres.

Las trabajadoras de las contratas ferroviarias se han alzado con el reconocimiento en la categoría colectiva interna, por su lucha en un sector "feminizado y precarizado", donde durante décadas han enfrentado "discriminación, invisibilidad y desigualdad".

En cuanto a la categoría colectiva externa, se ha reconocido a Reyes Gallegos por su contribución cinematográfica y social a través del documental 'Ellas en la ciudad', en el que da voz a mujeres de los barrios periféricos sevillanos. En esta categoría se ha querido reconocer igualmente a esas mujeres que, en los años 70 y 80, y ante condiciones urbanas adversas, transformaron sus entornos mediante solidaridad, cuidados, activismo vecinal, reconstruyendo identidad y comunidad desde la periferia.

Por esta razón, también se ha galardonado a la Asociación Familiar La Oliva, la Asociación Vecinal Andalucía de San Diego, la Asociación de Mujeres Nosotras del Parque Alcosa y la Asociación de Mujeres Ocio y Salud.