CCOO Sevilla urge erradicar los centros que "explotan" los cuerpos de las mujeres tras el crimen de Bormujos

Archivo - Una participante en una manifestación a favor de los derechos de la mujer. En archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Sevilla ha condenado el presunto asesinato de una mujer dedicada a la prostitución en un apartamento en Bormujos y ha urgido la aplicación de medidas para "erradicar" la "proliferación" de establecimientos en la provincia de centros lucrados con "la explotación del cuerpo de las mujeres".

En un comunicado, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado, ha argumentado que se trata de "un feminicidio que debe suscitar una contundente condena de la sociedad civil y la implicación de las administraciones para garantizar que el hombre responsable de esta atrocidad rinda cuenta por estos hechos".

Al hilo, ha exigido "a todas las administraciones" competentes medidas para "erradicar la prostitución y prevenir la trata sexual".

"Resulta fundamental que las estadísticas oficiales recojan, de manera correcta, estos feminicidios y que los casos dudosos sean merecedores de todo el interés por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha apostillado.