CCOO y UGT ven positivo el adelanto electoral ante los "insuficientes logros" del gobierno PSOE-IU

Los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y UGT, Carmen Castilla, han calificado este lunes como positivo el adelanto de las elecciones autonómicas en Andalucía al próximo 22 de marzo porque consideran que los "logros" del gobierno de coalición PSOE-IU en los cerca de tres años transcurridos de legislatura "no han sido suficientes".

Así se han expresado Carbonero y Castilla en declaraciones a los periodistas en Sevilla para presentar una iniciativa legislativa popular para la puesta en marcha de la renta básica de inclusión en Andalucía después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, comunicase a última hora de este domingo al coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, el adelanto de las elecciones autonómicas al 22 de marzo.

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha recordado que la convocatoria de elecciones "es una potestad que tiene la presidenta de la Junta para convocarla", de forma que Castilla imagina que Díaz "habrá valorado todos los parámetros y variables para convocar esas elecciones".

"Espero que el Gobierno que salga tenga entre sus prioridades iniciativas como la renta básica y refuerce las políticas activas de empleo, que es una de las peticiones que tenemos los sindicatos", ha agregado Castilla, quien ha recordado que la renta básica de inclusión "no sólo era compromiso de la Junta, sino que los integrantes de la plataforma Compromiso Social en 2007, cuando hicimos las aportaciones al Estatuto de Autonomía incluyeron esta petición y en los congresos de UGT-A también se ha efectuado dicha petición".

Por ello, espera que el gobierno que salga de las elecciones "retome la iniciativa, pues es el pueblo el que lo está pidiendo".

Asimismo, analizando los tres años de gobierno autonómico de coalición, Castilla ha asegurado que ella no le da un "aprobado", puesto que "muchas medidas se han quedado en el cajón, muchos proyectos no se han realizado y muchas demandas, muchas en materia de empleo e igualdad, no se han materializado por falta de tiempo", aunque deja claro que "tres años son suficientes para implementar lo que con contemplaba el programa electoral".

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha valorado el hecho de que haya existido "por primera vez un gobierno de coalición de la izquierda plural, y eso era una situación positiva".

Ha reconocido que CCOO-A ha tenido "muchas discrepancias con el Gobierno andaluz, pues no ha cumplido con todo lo que se comprometió", aunque reconoce que es "consciente de las dificultades que las comunidades han tenido para mantener una sanidad pública, una educación, servicios sociales, dependencia y poder reinvertir para el crecimiento económico".

"No ha sido suficiente su trabajo, aunque valoramos que un gobierno a la izquierda es posible a futuro, no tiene que tener la gente miedo porque esos gobiernos no atropellan los derechos", ha añadido Carbonero, quien insiste en que "ha sido una experiencia positiva a futuro, aunque seamos críticos con la gestión, pues además muchas cosas han estado encorsetadas permanentemente con las políticas del PP y los recortes y discriminación que el PP ha mantenido con Andalucía".

EL ADELANTO "NO ES MALO", SEGÚN CARBONERO

Asimismo, tras reconocer que no tiene conocimiento de "los entresijos ni de los motivos de la ruptura del pacto", se ha mostrado "convencido" de que el adelanto electoral en Andalucía "no es malo" y cree que son "necesarias" unas elecciones después de unos años de un gobierno que "ha tenido muchos apuros para mantener mínimamente políticas sociales distintas a las que el PP ha hecho fuera de Andalucía, con un desmantelamiento tremendo de las políticas sociales".

Considera Carbonero que "si en estos momentos hay atisbos de crecimiento como marcan las macrocifras económicas y si hay atisbos de crecimiento por movimientos en Europa y por la situación del BCE, Andalucía necesita un gobierno con energías renovadas, con la legitimidad renovada de los andaluces".

Por ello, Carbonero no cree que sea un problema convocar elecciones "y creo que puede ser hasta positivo, pues la Junta, aunque se gobierne en coalición debe dar un impulso de coraje, de valentía y de soluciones a través de la legitimación de las urnas y un nuevo gobierno andaluz".