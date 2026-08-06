El CEIP José María del Campo de Sevilla recupera el color original que Aníbal González le dio hace 117 años

La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, visita el CEIP José María del Campo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado un tratamiento de las fachadas interiores del patio del CEIP José María del Campo, así como de la renovación de sus pasarelas y la pintura de todo el centro para que el edificio histórico de 117 años recuperará el color original que le otorgó su arquitecto, Aníbal González, en sus orígenes.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación ha contado con una inversión 155.122 euros para mejorar de forma integral el "estado de conservación y la seguridad" del centro educativo en un programa que incluirá la eliminación de las capas de pintura deterioradas, la reparación de la base de los paramentos, la limpieza y preparación final de las superficies y la posterior aplicación de pintura a la cal, adecuada para este tipo de edificación.

Asimismo, ha dado inicio a la demolición del forjado de cubierta de la galería de la fachada este, actualmente en mal estado, por un nuevo forjado mediante un panel sándwich compuesto por dos chapas de acero grecado y núcleo aislante de poliuretano, de manera que la actuación finalizará con la pintura de los elementos metálicos de las galerías y de las chapas perforadas de protección de las ventanas. Del mismo modo, ha comenzado el proceso de pintura del centro al completo tras "décadas sin intervenciones similares", así como de las pasarelas del patio interior.

Al hilo, la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha sostenido que esta actuación recuperará "los orígenes de un edificio histórico" de la ciudad y reforzará las condiciones de protección y aislamiento de las galerías para contribuir al "bienestar diario" de la comunidad educativa del CEIP José María del Campo en el Distrito Triana.

El contexto, la administración local ha puesto en marcha casi 5,8 millones de euros en obras de ejecuciones, 9,5 millones en fase de redacción, cerca de 9,8 millones en actuaciones ya entregadas y más de 950.000 euros en proyectos en tramitación, cuyo total se ha sumado a los más de 25 millones de euros destinados durante los últimos tres años a renovar los colegios públicos de Sevilla.