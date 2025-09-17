El Centro de Formación de Renfe en Sevilla inicia la promoción 19 del Curso de Aspirantes a Maquinista

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 alumnos ha comenzado este miércoles en Sevilla el nuevo Curso de Aspirantes a Maquinista en el Centro de Formación de Renfe en la capital hispalense.

Según ha informado la empresa en una nota de prensa, se trata de la promoción número 19 de este curso que imparte la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (Etpco) del Grupo Renfe, cuyos 255 alumnos finalizarán su preparación en el mes de julio de 2026. Con ellos, se superarán los 4.800 aspirantes a maquinistas formados en once campus, repartidos por toda la geografía nacional, desde que comenzó su actividad en 2007.

El nuevo curso preparatorio para la obtención conjunta de la licencia y el diploma que acreditan la formación necesaria para ejercer la profesión de maquinista se desarrollará en los Campus de Renfe en Madrid, León, Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Santiago de Compostela, Miranda de Ebro (Burgos), Zaragoza, Bilbao y Santander.

El curso tiene una carga lectiva de 1.150 horas, de las cuales más de 250 serán de prácticas de conducción efectiva en trenes del grupo Renfe. Los requisitos para poder realizar el curso son contar con el título de Bachillerato o de técnico de Formación Profesional, o equivalentes a efectos laborales, y haber cumplido 20 años de edad a la finalización del curso.

Renfe habrá formado en julio de 2026 a más de 4.800 aspirantes a maquinista, que será la suma de los alumnos de las 19 promociones realizadas desde 2007 hasta esa fecha. Gran parte de los alumnos que realizan estos cursos pasan a formar parte de la plantilla de maquinistas del Grupo Renfe, que con estas nuevas incorporaciones puede hacer frente a las desvinculaciones que se producen en este colectivo de la compañía.