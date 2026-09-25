El Centro Homologado de Formación de Renfe inicia en Sevilla la XX promoción del Curso de Aspirantes a Maquinista

El Centro Homologado de Formación de Renfe inicia la XX promoción del Curso de Aspirantes a Maquinista en Sevilla. - RENFE

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez alumnos han comenzado esta semana en Sevilla un nuevo Curso de Aspirantes a Maquinista en el Centro Homologado de Formación de Renfe. Se trata de la XX promoción del curso preparatorio para la obtención conjunta de la licencia y el diploma que acreditan la formación necesaria para ejercer la profesión de maquinista.

Según ha informado Renfe en una nota, el curso lo imparte la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (Etpco) del Grupo Renfe, y tiene prevista su finalización en el mes de julio de 2027. Con ellos, se superarán los 5.000 aspirantes a maquinistas formados desde que comenzó su actividad en 2007.

Por otro lado, el nuevo curso preparatorio para la obtención conjunta de la licencia y el diploma que acreditan la formación necesaria para ejercer la profesión de maquinista se desarrollará en los Campus de Renfe en Madrid, León, Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Santiago de Compostela, Miranda de Ebro (Burgos), Zaragoza, Bilbao y Santander.

En concreto, los Centros de Formación de Madrid y L'Hospitalet son los que más alumnos acogen, con un total de 40 y 24 aspirantes, respectivamente, de un total de 171. El curso tiene una carga lectiva de 1.150 horas, de las cuales más de 200 serán de prácticas de conducción efectiva en trenes del Grupo Renfe.

Entre los requisitos para poder realizar el curso figuran: contar con el título de Bachillerato o de técnico de Formación Profesional, o equivalentes a efectos laborales, y haber cumplido 20 años de edad a la finalización del curso.

Renfe ha formado hasta julio de 2026 a más de 4.800 aspirantes a maquinista, que supone la suma de los alumnos de las 19 promociones realizadas desde 2007 hasta esa fecha. Gran parte de los alumnos que realizan estos cursos pasan a formar parte de la plantilla de maquinistas del Grupo Renfe, que con estas nuevas incorporaciones puede hacer frente a las desvinculaciones que se producen en este colectivo de la compañía.