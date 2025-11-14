Centro de salud de El Cuervo (Sevilla) contará con más de 450.000 euros de la Junta tras reconocer "retrasos" en la obra

El alcalde de El Cuervo (Sevilla), José Manuel Oliva, en una reunión junto al Consejero de Salud, Antonio Sanz, el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez y la delegada territorial, Silvia Pozo. - AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

EL CUERVO (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Cuervo (Sevilla), José Manuel Oliva, ha informado este jueves de la situación del centro de salud del municipio. La Junta de Andalucía ha confirmado una partida adicional de 454.679 euros en el presupuesto de 2026 y ha admitido "retrasos y falta de información injustificadas" en el proyecto.

Según una nota remitida por el Consistorio, el primer edil ha mantenido una reunión con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez, la nueva delegada territorial, Silvia Pozo, y en la que también estuvo presente la delegada municipal de Salud, Noelia Pan López.

Durante el encuentro, las autoridades de la administración regional confirmaron que "ya se han hecho cargo de la totalidad del expediente" y reconocieron que se habían producido "retrasos y falta de información injustificadas". Asimismo, ha confirmado que la nueva partida se destinará a "adaptar" las nuevas instalaciones a la actual normativa medioambiental que ha sido modificada desde el proyecto inicial datado de 2018.

Según las conclusiones trasladadas por el Ayuntamiento, el aspecto exterior del edificio "pueda sugerir" que la obra está finalizada, pero "aún quedan unidades pendientes de ejecución". También ha indicado que, debido a las nuevas condiciones técnicas exigidas por la empresa distribuidora eléctrica, se requiere la instalación de un nuevo centro de transformación, "distinto al contemplado en el proyecto inicial".

En esta línea, el primer edil ha señalado que los cambios en la normativa sobre autoconsumo energético derivados del Real Decreto 244/2019, hacen necesaria la reforma del sistema fotovoltaico para optimizar su rendimiento, realizando ajustes menores vinculados a la actualización de necesidades programáticas y de los servicios demandados por profesionales y usuarios.

El alcalde ha informado que el modificado técnico fue presentado el 18 de junio por la Dirección Facultativa y aprobado el 24 de junio por la Dirección del SAS, quedando "las obras suspendidas temporalmente hasta la aprobación definitiva del modificado". Aunque, ha indicado que la situación "parce clarificarse". "Con documentación sobre la mesa y con dinero consignado en los presupuestos, que es lo más importante, ya se vislumbra la posibilidad de que el Centro de Salud de El Cuervo sea una realidad a corto plazo", ha concluido.