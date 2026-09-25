Los centros penitenciarios de Sevilla destacan la "dedicación" de sus profesionales en la festividad de La Merced

Celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos centros penitenciarios de Sevilla, junto con el Hospital Psiquiátrico y el Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa han celebrado este viernes la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, una cita que ha servido para "compartir y poner rostro y nombre al compromiso de muchas personas que, desde dentro y fuera de los centros, hacen posible cada día el trabajo penitenciario".

Así lo ha destacado la subdelegación del Gobierno en Sevilla en un comunicado, misma vez que ha indicado que, durante el acto, organizado en el Hogar Virgen de los Reyes se han entregado las distinciones y condecoraciones al Mérito Penitenciario y al Mérito Social Penitenciario, con las que se reconoce la dedicación, la profesionalidad y el compromiso de quienes han destacado por su trayectoria o por su contribución al ámbito penitenciario.

En su intervención, la directora del Centro Penitenciario de Sevilla I, Esther Montero, ha destacado "la reinserción como uno de los grandes objetivos de Instituciones Penitenciarias" y ha recordado que "detrás de cada programa, cada tratamiento y cada intervención existe una finalidad común: ayudar a las personas privadas de libertad a prepararse para volver a la sociedad".

Además, se han otorgado 40 menciones honoríficas, algunas de ellas por actos de especial valentía y otras por trayectorias profesionales ejemplares, marcadas por la entrega y la vocación de servicio.

El acto ha concluido con las palabras del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha trasladado su reconocimiento a los profesionales de los cuatro centros y a todas las personas y entidades distinguidas por su contribución a la labor penitenciaria.