Cerca de 19.000 jóvenes de Sevilla han solicitado el Bono Cultural Joven en 2025

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18.979 de jóvenes de la provincia de Sevilla que han cumplido 18 años en 2025 han solicitado el Bono Cultural Joven. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Cultura para "fomentar el acceso a la cultura" entre los más jóvenes. Cada uno de estos jóvenes recibirá una tarjeta prepago con 400 euros y válida para gastar durante un año, tanto en productos, servicios como en actividades culturales.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que el programa ha beneficiado ya a 1,3 millones de jóvenes en todo país en una apuesta para apoyar e incentivar a "un sector clave como el cultural".

En el conjunto de Andalucía, las solicitudes ascienden a 72.467, lo que supone un 71% del total de jóvenes andaluces de esa edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En toda España, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 366.443 jóvenes, el 68,5% de la población estimada de 18 años.

Esta cuarta edición del programa supera en más de 27.000 el número de beneficiarios de la anterior, alcanzando un total de 1,3 millones de jóvenes que han disfrutado del Bono Cultural Joven desde su creación.

El Ministerio de Cultura ha asegurado que "ya está trabajando" en la ampliación de los usos del Bono Cultural Joven para 2026, con el fin de incluir la formación y la creación artística. Esto permitiría destinar parte del importe a la compra de instrumentos musicales, materiales de creación o la realización de talleres y cursos culturales, tanto presenciales como en línea.