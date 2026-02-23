Cerca de 200 bomberos del sistema provincial de Sevilla actualizan su formación sobre sustancias peligrosas

Curso de formación de bomberos del sistema provincial de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla está impartiendo un curso de formación sobre intervención química y biológica dirigido a personal del Sistema de Bomberos de la Provincia.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el objetivo es dotar a los profesionales de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para actuar con las máximas garantías de seguridad en intervenciones en las que exista presencia de sustancias o mercancías peligrosas.

La formación se desarrolla en los parques de bomberos de Sanlúcar la Mayor y La Rinconada, donde están adscritos los vehículos NBQ (Nuclear, Bacteriológico y Químico) adquiridos por la Diputación. Están previstas ocho ediciones del curso, que permitirán formar a alrededor de 180 bomberos y bomberas del sistema provincial. En la actualidad se está desarrollando la cuarta edición.

El programa formativo se centra en el manejo y utilización de los equipos específicos instalados en estos vehículos especializados. De este modo, "se refuerza la capacidad operativa del sistema provincial ante riesgos y emergencias complejas, presentes en entornos industriales y de transporte".

Asimismo, el curso contribuye a "ampliar y actualizar el nivel de conocimientos de los profesionales de la extinción de incendios y operaciones de salvamento que marca la cualificación profesional SEA129_2 Extinción de Incendios y Salvamento, en el área de extinción y control de incidentes con sustancias peligrosas".

El curso combina contenidos teóricos -relacionados con la identificación, clasificación y análisis de sustancias y mezclas peligrosas, así como los riesgos asociados a las más habituales en la provincia- con sesiones prácticas orientadas a la intervención segura y eficaz sobre el terreno.

La Diputación ha destacado que la formación "está permitiendo al alumnado adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el control y extinción de incendios con sustancias peligrosas, así como en el uso y manejo de material necesario en este tipo de intervenciones. También han analizado los riesgos asociados a diferentes tipos de sustancias peligrosas y las peculiaridades que tienen las que pueden encontrarse de forma más habitual en sus zonas de intervención".

En esta línea, se han realizado sesiones prácticas de intervención segura y eficaz sobre el terreno, con los medios disponibles y en base a los procedimientos que hay que aplicar con sustancias y mercancías peligrosas.