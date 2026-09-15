La CES considera un "agravio" que el aeropuerto de Sevilla "quede fuera de las grandes inversiones estatales"

Archivo - El alcalde de Sevilla insta a Puente a que "planifique ya" la ampliación del aeropuerto al rozar su límite de pasajeros - AENA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) considera que, "una vez más", el ministro de Transportes "deja fuera a Sevilla de las grandes inversiones en infraestructuras", lo que vuelve a poner de manifiesto el "escaso compromiso del Gobierno con las necesidades y el desarrollo de la ciudad".

En esta ocasión, se trata de una "infraestructura estratégica": el aeropuerto de Sevilla. "El plan de inversiones para el periodo 2027-2031 contempla una inversión total de 13.000 millones de euros en toda la red de Aena, de los que solo 235 millones corresponden al aeropuerto de Sevilla".

De este modo, destaca la patronal sevillana, Málaga-Costa del Sol contará con 830 millones de euros, "más de tres veces la inversión prevista para Sevilla". "Y la diferencia es todavía mayor si miramos a Madrid- Barajas y Barcelona-El Prat, con lo que Sevilla se queda en el undécimo puesto en inversiones aeroportuarias, a pesar de ser la cuarta ciudad de España".

"Una situación especialmente preocupante en un momento en el que el aeropuerto de Sevilla necesita capacidad para seguir creciendo". Para la CES, no se trata solo de cuánto se invierte hoy, "sino de si se está preparando al aeropuerto de Sevilla para el crecimiento que va a tener mañana".

"No estamos pidiendo un trato de favor. Estamos pidiendo que Sevilla reciba las inversiones que necesita para poder seguir creciendo y compitiendo en igualdad de condiciones con otras grandes ciudades españolas. Porque el aeropuerto de Sevilla no es solo una infraestructura. Es conectividad, turismo, empleo, actividad económica y una puerta de entrada y salida para miles de personas".