CES (Sevilla) valora el crecimiento de Ecommerce en últimos cinco años:"Ha consolidado la logística como sector clave"

EL delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel; el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, y el presidente de la Comisión de Movilidad de la CES y de APROCOM, Tomás González. - CES

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

UNO Logística ha organizado una jornada bajo el título 'Logística y DUM, hacia los nuevos modelos de ciudad', que ha contado con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), donde se ha destacado que "la logística en España ha demostrado su capacidad para gestionar con éxito un incremento del 240% en los envíos de comercio electrónico en solo cinco años".

Así, según ha informado la Confederación en una nota de prensa, "este auge ha consolidado a la logística como un sector económico clave en entornos urbanos e interurbanos, capaz de gestionar más de 3,3 millones de paquetes diarios con apenas un 0,001% de incidencias. Se trata de una actividad dinámica y tecnológica, esencial y estratégica en el nuevo modelo de ciudad, y que se sitúa como el tercer mayor generador de empleo en nuestro país".

Durante el encuentro, el presidente de UNO, Francisco Aranda, ha presentado el análisis 'Logística de Ecommerce de España 2025: Operadores Logísticos', elaborado por UNO en colaboración con Ecommerce News, que ha abordado desde la perspectiva de los operadores "los retos, tendencias y oportunidades de la distribución urbana de mercancías (DUM)".

El documento ha enmarcado que actualmente el 94% de las empresas logísticas "ya utiliza soluciones tecnológicas para optimizar su operativa". Entre las más extendidas se encuentran los softwares de optimización de rutas, la IA y análisis de datos, la automatización de almacenes, y las plataformas de trazabilidad en tiempo real, "herramientas que permiten anticipar la demanda, reducir desplazamientos innecesarios o mejorar la eficiencia energética", ha explicado Aranda.

En su alocución, el presidente de UNO ha detallado también los principales desafíos que enfrenta actualmente la distribución urbana de mercancías. "El coste de entrega es el mayor obstáculo identificado por los operadores logísticos, señalado por el 31%; seguido de la sostenibilidad y reducción de emisiones con el 24%, y los tiempos de entrega y eficiencia operativa con 21%.

Para materializar este compromiso, los operadores han afirmado haber adoptado "soluciones concretas de descarbonización en un camino no exento de barreras". "La apuesta es clara, pero necesitamos apoyo institucional y calendarios realistas. No podemos exigir a las pymes que asuman solas todo el esfuerzo económico y operativo", ha remarcado Aranda.

Además, el análisis "constata que el compromiso medioambiental del consumidor aún no se traduce en una disposición real a asumir sobrecostes". "Pese a ello, la mayoría de las empresas continúan impulsando soluciones sostenibles como parte de su compromiso estratégico, mediante la búsqueda de alternativas que no dependan exclusivamente del coste para el consumidor", ha expresado Aranda.