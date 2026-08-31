La CES traslada al sector empresarial ceutí el compromiso del tejido sevillano y respalda la concentración del jueves

Archivo - El presidente de la CES, Miguel Rus, atiende a los medios de comunicación, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha querido mostrar "todo su apoyo y solidaridad" con la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como trasladar su deseo de que esta "situación insostenible" se resuelva cuanto antes.

De este modo, el presidente de la CES, Miguel Rus, ha trasladado a la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, que "cuenta con el respaldo" de los empresarios de Sevilla para acompañarla en estos "momentos difíciles" y poner de manifiesto el compromiso del tejido empresarial de la provincia de Sevilla con Ceuta, sus ciudadanos, sus instituciones y, especialmente, con el sector productivo, destaca en un comunicado.

"Ceuta atraviesa en estos momentos una situación especialmente compleja, que está teniendo graves consecuencias y afectando de manera directa a la convivencia y al desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad, así como a numerosas empresas y trabajadores", añade la patronal sevillana en su nota de prensa.

Como muestra de este compromiso, la CES ha querido reforzar la convocatoria de concentración prevista para el próximo jueves, 2 de septiembre, en diversos ayuntamientos.

"Desde Sevilla queremos que Ceuta sepa que no está sola; cuenta con nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestra firme voluntad de acompañarla en estos momentos difíciles, con el deseo de que esta situación insostenible se revierta cuanto antes y Ceuta recupere la estabilidad, la convivencia y la senda del desarrollo económico", concluye el comunicado.