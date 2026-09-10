CEU Fernando III facilita que nadadadores de alto nivel del Natación Mairena (Sevilla) compatibilicen deporte y estudios

Encuentro de responsables de la Universidad con nadadores de alto nivel del Natación Mairena con ocasión del acuerdo entre ambas entidades para facilitar que puedan compaginar deporte y estudios - CEU FERNANDO III

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III refuerza su apuesta por el deporte, la promoción del talento y la formación integral de los jóvenes con la firma de un convenio de colaboración con el Club Natación Mairena del Aljarafe (CNM). El acuerdo permitirá impulsar el desarrollo de nadadores de alto nivel y alto rendimiento y facilitar la compatibilidad entre su carrera deportiva y sus estudios universitarios.

La colaboración se articula a través del programa 'CNM Talent', destinado a la captación y fidelización de nadadores con talento deportivo, y contempla diferentes medidas para facilitar su acceso a la Universidad CEU Fernando III. Entre ellas, becas y ayudas para la matriculación y los estudios universitarios, con el objetivo de que los deportistas puedan desarrollar su carrera académica sin tener que renunciar a la alta competición, explica en un comunicado.

Uno de los principales ejemplos de esta apuesta por el talento es el acuerdo alcanzado con el nadador olímpico Carlos Garach, que recibirá una beca para cursar el Grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad CEU Fernando III. El deportista, perteneciente al Club Natación Mairena, es actualmente récord de España en las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros. La beca queda vinculada a su permanencia durante este periodo en el club.

Para la Universidad CEU Fernando III, el deporte constituye un ámbito privilegiado para desarrollar valores como el esfuerzo, la disciplina, la constancia, el compromiso, la capacidad de superación y el trabajo en equipo. Por ello, el apoyo a los deportistas de alto rendimiento forma parte de una concepción de la educación que busca acompañar al estudiante en todas las dimensiones de su desarrollo.

El convenio con el Club Natación Mairena refleja esta filosofía al apostar por un modelo de carrera dual, que permite al deportista avanzar simultáneamente en su trayectoria competitiva y en su preparación académica y profesional, añade el comunicado. El objetivo es que el talento deportivo pueda encontrar también una oportunidad de crecimiento dentro de la universidad y que los jóvenes deportistas cuenten con las condiciones necesarias para preparar su futuro profesional mientras continúan desarrollando su carrera deportiva.

La Universidad CEU Fernando III podrá colaborar, asimismo, con becas dirigidas a otros nadadores del Club Natación Mairena para facilitar su incorporación a la universidad y, durante los cuatro años de vigencia del convenio, podrá valorar nuevas propuestas de colaboración dentro del citado programa 'CNM Talent'.

DE LA EXCELENCIA DEPORTIVA A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

La colaboración parte de un objetivo compartido: ayudar a los jóvenes deportistas con talento a desarrollar su máximo potencial tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. El Club Natación Mairena del Aljarafe trabaja en la promoción y el fomento de la natación de competición y rendimiento y en la formación integral y los hábitos de vida saludable de niños y jóvenes.

Su trayectoria lo ha consolidado durante la última década como uno de los principales referentes de la natación andaluza. Así, la alianza con la Universidad CEU Fernando III permitirá reforzar este acompañamiento mediante oportunidades de formación universitaria y medidas destinadas a favorecer la continuidad académica de los deportistas.

DEPORTE COMO ESCUELA DE VALORES

La apuesta de la Universidad CEU Fernando III por el deporte se enmarca en una visión de la educación que entiende la formación académica, el desarrollo personal y la adquisición de valores como elementos inseparables. El deporte de alto rendimiento exige al deportista gestionar el esfuerzo, establecer objetivos, afrontar dificultades y trabajar de manera constante para alcanzar sus metas.

Con este convenio, la Universidad CEU Fernando III pretende contribuir a que jóvenes con talento deportivo puedan mantener abierta esa doble vía: competir al máximo nivel y, al mismo tiempo, construir una sólida formación universitaria. La colaboración entre la Universidad CEU Fernando III y el Club Natación Mairena del Aljarafe convierte así el apoyo al talento deportivo en una oportunidad de formación y futuro, situando al deportista en el centro y apostando por una educación capaz de acompañarlo tanto en sus retos deportivos como en su desarrollo académico y profesional.