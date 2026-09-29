La CEU Fernando III de Sevilla abre el curso académico con cerca de 2.000 estudiantes, más de 800 de nuevo ingreso

Acto de apertura del curso académico de CEU Fernando III en el Ayuntamiento de Sevilla. - CEU FERNANDO III

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III ha celebrado este martes su acto de apertura del curso académico 2026/2027. La institución se aproxima ya a los 2.000 estudiantes, con más 800 alumnos de nuevo ingreso, "una evolución que refleja la creciente confianza de las familias en su propuesta académica". Este crecimiento se produce al mismo tiempo que la Universidad amplía y diversifica su oferta académica, especialmente en los ámbitos de la Salud y las disciplinas STEM.

La ceremonia ha estado presidida por el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir; el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo; el viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez Morales; y la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad CEU Fernando III, Diana Carolina Wisner Glusko, quien pronunció la lección inaugural del nuevo curso, tal como ha informado CEU en una nota.

Durante su intervención, el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, ha repasado las principales fortalezas del proyecto universitario, su estrategia de futuro y los retos que afronta la institución, así como su aportación al sistema universitario andaluz. Parejo ha destacado el crecimiento de una oferta académica que este curso incorpora Odontología e Ingeniería Matemática, Biomédica y de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, y que continuará ampliándose en los próximos años con nuevas propuestas en ámbitos como Farmacia, Física, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, además de nuevos programas de posgrado.

El rector ha puesto también de relieve un modelo educativo basado en una formación de calidad tanto teórica como práctica, atención personalizada, innovación pedagógica, empleabilidad e internacionalización, junto con la transmisión de los valores del humanismo cristiano, con el propósito de formar "magníficos profesionales y grandes personas". El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo, ha destacado que "la Universidad CEU Fernando III ha dejado de ser un proyecto de futuro para convertirse en una institución joven, pero profundamente sólida, que avanza con paso firme y que ya forma parte indiscutible del mapa universitario de Sevilla y de Andalucía".

Así ha subrayado que "la materialización de esta Universidad no representa únicamente un indudable éxito en el ámbito académico, constituye, por encima de todo, un compromiso con la sociedad, con el desarrollo de los jóvenes y con el futuro de la ciudad". En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad CEU Fernando III comparten una premisa inviolable: la excelencia. "Por eso, las puertas de esta Casa Consistorial permanecerán siempre abiertas de par en par para respaldar iniciativas que inyecten riqueza, prestigio y vanguardia a la ciudad de Sevilla". Por su parte, el viceconsejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez Morales, ha subrayado la profunda vocación de servicio a la sociedad que debe inspirar a toda universidad, asegurando que "la responsabilidad de estas instituciones no se limita a formar a quienes hoy ocupan las aulas, sino que consiste también en poner el conocimiento al servicio de la sociedad y acompañar a las personas en las distintas etapas de su vida".

La lección inaugural del curso ha corrido a cargo de Diana Carolina Wisner Glusko, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad CEU Fernando III, con la ponencia 'La inteligencia artificial centrada en la persona: garantías jurídicas ante las tecnologías disruptivas'. Wisner Glusko ha abordado los retos que plantea el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y la necesidad de orientar este progreso hacia el servicio de la persona. En su intervención, ha defendido un enfoque antropocéntrico de la IA, que sitúe la dignidad humana, los derechos fundamentales, la autonomía y la libertad en el centro del desarrollo de estas tecnologías.