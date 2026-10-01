La CHG invierte 1,3 millones para mejorar la seguridad hidráulica del arroyo de La Muela, en el Viso del Alcor (Sevilla)

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, acompañada por el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, y el alcalde del Viso del Alcor (Sevilla), Gabi Santos Morilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, acompañada por el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, y el alcalde del Viso del Alcor (Sevilla), Gabi Santos Morilla, han visitado en la mañana de este jueves las obras de restauración y mejora hidráulica del arroyo de La Muela de esta localidad sevillana. Se trata de una actuación que cuenta con un presupuesto de ejecución material de más de 1,3 millones de euros, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Durante la visita, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota, los representantes institucionales han conocido el alcance de unos trabajos destinados a optimizar el funcionamiento hidráulico del arroyo de La Muela, favorecer la evacuación de caudales en episodios de fuertes precipitaciones y mejorar las condiciones ambientales de este enclave que sufre en la actualidad unos procesos erosivos graves a su paso por la localidad del Viso del Alcor.

Francisco Toscano ha subrayado que esta inversión es "una demanda histórica" de la localidad y ha destacado la ejecución como un ejemplo de la cooperación interinstitucional del Ejecutivo central, a través de la Confederación, con el Ayuntamiento. Asimismo, Toscano ha indicado que, además de solucionar los problemas de seguridad de la zona, la obra beneficia directamente a los ciudadanos, que realizan un intenso uso del área del arroyo La Muela".

Por su parte, Gloria María Martín Valcárcel ha explicado que desde la CHG "se apuesta por soluciones que combinan la mejora de la seguridad hidráulica con la recuperación ambiental de los cauces, favoreciendo la regeneración de la vegetación autóctona y la integración de las actuaciones en el paisaje".

Para frenar los graves procesos erosivos se construirán distintas estructuras que permitirán reducir la fuerza del agua cuando se producen episodios de fuertes lluvias, evitando el deterioro progresivo de las márgenes y del lecho del arroyo. La actuación combinará soluciones constructivas con técnicas de restauración ambiental.

Así, junto a elementos de protección del cauce, se llevarán a cabo labores de revegetación y plantación de especies autóctonas para favorecer la recuperación del bosque de ribera característico de este entorno. Además, se utilizarán materiales vegetales obtenidos del propio entorno para reforzar los taludes y facilitar la regeneración de la vegetación, logrando una mejor integración ambiental de las actuaciones y una mayor sostenibilidad a largo plazo.

Esta intervención se enmarca en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2022-2030, impulsada para mejorar el estado ecológico de los cauces, recuperar sus funciones ambientales y aumentar la resiliencia de los ecosistemas fluviales frente a los efectos del cambio climático.