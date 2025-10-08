El ciclista Andrés Conde, premiado en La Rinconada (Sevilla) tras su grave accidente por "no rendirse ante adversidades"

LA RINCONADA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Gala del Deporte de La Rinconada (Sevilla) ha celebrado su edición número 38 en un Centro Cultural de La Villa lleno de deportistas locales de los 53 clubes que ya están censados en la localidad, con la incorporación del Tiro con Arco, "el último en unirse a nuestra familia", como reconocía el concejal de Deportes, Francisco José Rodríguez. El ciclista Andrés Conde recibió un reconocimiento por "no rendirse nunca ante las adversidades".

El acto, conducido por los periodistas Luis Márquez y Desirée García, con la intervención de Julio Muñoz 'Rancio', que ponía la nota de humor al evento, reconocía a los deportistas locales que han destacado en algunas de las facetas, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El primero de los premios era el Trofeo Vega e hijos, que homenajea al mejor deportista masculino de la temporada 2024-2025. El elegido por el jurado fue Marcos Ruiz, del Club Natación Unión Rinconada, "siendo la gran esperanza de la natación rinconera, en particular, y del deporte, en general, para darle una alegría al municipio próximamente".

A continuación, el premio Patronato de Deportes, que reconoce a la mejor atleta femenina, fue a parar, de las diez candidatas presentes, a Isamar Pereira, jugadora de la Agrupación Deportiva San José, que se estrenaba con su equipo en la campaña pasada en categoría Senior y se consagraba como la máxima goleadora en el año del debut de la entidad. La delegada de Igualdad del Consistorio, Noelia Ramírez, fue la encargada de entregar el galardón a la futbolista cañamera.

El siguiente galardón estaba destinado a los deportistas menores de 16 años que apuntan manera, o que han conseguido logros importantes en sus categorías correspondientes. En total, 18 candidatos masculinos y femeninos, de los cuales los elegidos fueron Alejandra Álvarez, de Los Niños del Barrio, por su quinto puesto en el Campeonato de España Sub 16, y David Checa, del Esfubasa, por su liderazgo en el equipo y su proyección de futuro. Ambos hablaron de sacrificio y se acordaron de sus compañeros, que ses ayudan a superarse día a día.

Ana Carolina Melián, de Vitaldent, fue la encargada de entregar los premios. El Trofeo Villa de La Rinconada quería reconocer a la empresa patrocinadora por el apoyo al deporte en La Rinconada. Este trofeo, que no lo elige el jurado, sino que se entrega por parte de la organización, recayó en Grupo Lamprea, por su continuo apoyo a todas las pruebas y eventos deportivos que tienen lugar en La Rinconada. Su gerente, Pepe Lamprea, recogía el galardón y reconocía que "solucionamos problemas de movilidad y nos gusta decir que cumplimos sueños".

El último premio reconocía al mejor club de la temporada que finalizaba el pasado verano. Entre los candidatos presentados sobresalía el ascenso a Segunda Andaluza del Club Deportivo Tres Calles de Fútbol Sala, que lograba el salto de categoría tras clasificarse como mejor tercero de los tres grupos y tras ganar los cuatro partidos -dos idas y dos vueltas- en los 'play offs', donde tuvo la dificultad añadida de jugar los dos partidos de vuelta a domicilio.

El alcalde de La Rinconada fue llamado al escenario para entregar los dos reconocimientos de los que contó la gala. El primero de ello, a la Asociación 'Leyendas de España', que trabaja sin ánimo de lucro para ayudar a exfutbolistas que atraviesan un mal momento, que, como dijo su presidente, Salva Ballesta, "son muchos más de los que creemos".

El único requisito para encajar en el perfil de esta asociación es haber sido internacional con España al menos una vez. El presidente estuvo acompañado por el también exjugador, Patxi Salinas. Tras el reconocimiento, hablaron de la realización de un partido de Leyendas de España, contra un combinado formado por jugadores del San José y el Rinconada.

El segundo reconocimiento fue para la gimnasta Ana Pérez, que estuvo en el Fernando Martín con doce años practicando gimnasia artística y que, quince años después, con 27, ha estado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y de París. No estuvo en Tokio por una grave lesión, pero fue capaz de recuperarse y, con mucho esfuerzo, seguir adelante para volver al máximo nivel. La deportista habló de la salud mental y de la importancia de "saber parar y empezar de nuevo para alcanzar metas mayores". Y tras los homenajes de esta edición llegó el trofeo más esperado.

EMOTIVO PREMIO PARA ANDRÉS CONDE

Andrés Conde, de 58 años, un ciclista que hacía prueba extremas, siendo uno de los creadores del Rinconada Team, que participaba en el 'Toroman' La Rinconada recibió un emotivo homenaje. En 2019, mientras entrenaba, fue embestido por un coche, lo que le produjo severas lesiones por las que estuvo 28 días en la UCI, con coma inducido.

"Los médicos le dijeron que el accidente había llevado su cuerpo al extremo y que le había hecho mucho bien que su cuerpo estaba acostumbrado a llegar al extremo debido a los fuertes entrenamientos físicos que llevaba a cabo", reconocía el alcalde, que añadía que el deporte "le salvó la vida".

Tras tres meses en el hospital, volvió a casa y, con esfuerzo, tesón y mucho sacrificio, se recuperó y volvió a trabajar como oficial de albañil, y a hacer deporte, lo que demuestra que "todos es posible si te lo propones". Andrés recibió el premio visiblemente emocionado y, al poco de fundirse en un abrazo con el primer edil rinconero, los presentadores llamaron al escenario a Carmen, su mujer, su gran apoyo desde el accidente hasta el punto de dejar su trabajo para cuidarlo.

Ambos se fundieron en otro abrazo sobre el escenario, en el momento más emotivo de la noche. La tradicional foto de familia puso el punto final a la Gala del Deporte, con el recuerdo de seguir trabajando y esforzándose porque, el año que viene, habrá una nueva edición en la que se volverá a homenajear al deporte en La Rinconada.