El ciclo 'Paseando por Alcalá' de Alcalá (Sevilla) cierra la edición de este año con la participación de 270 personas

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El ciclo de divulgación histórica y patrimonial Paseando por Alcalá, organizado cada otoño por la Delegación de Patrimonio, ha cerrado la edición de este año con la participación de 270 personas, según ha informado el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, a lo largo de cuatro sábados de los meses de octubre y noviembre, los participantes en las rutas guiadas han tenido la oportunidad de conocer lugares y rincones de la ciudad que resultan peculiares o desconocidos para muchos.

El delegado Rivas destacó el éxito de público alcanzado en esta edición, atribuyéndolo al interés que despiertan las rutas, a la buena organización y a la calidad y conocimiento que aportan los expertos colaboradores, quienes actúan como guías de estos recorridos explicativos.

Las rutas de esta edición incluyeron cuatro paseos por la historia de la ciudad: "San Ildefonso, de hospital a consistorio", "Alcalá: 1925: de pueblo a ciudad", una visita dedicada al 150 aniversario de Joaquín el de la Paula, y un paseo centrado en la arquitectura de Juan Talavera.

Según Rivas, en las últimas dos décadas más de 2.500 personas han participado en este ciclo, muchas de ellas seguidores habituales del programa. El delegado subrayó que Paseando por Alcalá se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del otoño, no solo por destacar los grandes vestigios arquitectónicos y artísticos del municipio, sino también por poner de relieve singularidades de las tradiciones locales y culturales que a menudo pasan inadvertidas. Rivas añadió que la iniciativa goza de buena salud y mantiene un gran potencial, gracias al rico patrimonio de la ciudad y al carácter enriquecedor que ofrece a la ciudadanía.

60.000 EUROS A DEPORTISTAS LOCALES CON MÉRITOS INTERNACIONALES

Asimismo, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Deportes, ha abierto el plazo de solicitud de la línea 3 de apoyo al deporte local, destinada a deportistas con logros reconocidos en competiciones internacionales de máximo nivel, con un presupuesto total de 60.000 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la línea 3 está dirigida "a deportistas que hayan participado en competiciones olímpicas o paralímpicas, o ganado competiciones europeas o mundiales, como un apoyo adicional a las trayectorias internacionales consolidadas que repercuten en la visibilidad mundial del nombre de Alcalá de Guadaíra", según ha explicado el delegado de Deportes, Pedro Gracia. El edil ha precisado que estas subvenciones se suman y complementan a las de la línea 2, con otros 60.000 euros, destinadas a deportistas destacados no profesionales, cuya adjudicación se encuentra en trámite final.

En esta línea de ayudas, se establece una cuantía de 1.800 euros para deportistas que hayan participado en competiciones olímpicas, paralímpicas o sordolímpicas; 2.400 euros por la obtención de diplomas olímpicos, paralímpicos o Campeonatos de Europa; y 3.000 euros para medallas olímpicas, paralímpicas o Campeonatos del Mundo.

Entre los requisitos figura la obligación de estar empadronado en Alcalá de Guadaíra y haber obtenido los logros entre las temporadas 2022/23 y 2024/25, considerando un ciclo mayor que una temporada en el caso de competiciones olímpicas o mundiales.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre. Toda la información relativa a requisitos, bases y procedimiento de solicitud está disponible en la web municipal: Subvenciones para deportistas locales con logros internacionales reconocidos de máximo nivel .

La tramitación debe realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en el Catálogo de trámites de la administración local.