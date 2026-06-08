El Cicus celebra el Mes del Orgullo en Sevilla con tres propuestas dentro del ciclo cinematográfico 'Cinemapride'

Archivo - Imagen de archivo. Actos con motivo del Día del Orgullo en la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acoge durante el mes de junio tres propuestas de 'Cinemapride', el ciclo cinematográfico incluido en la programación 'Lunes de Cine' e impulsado por, QueerCineMad, Fundación Triángulo y el Institut Français, con motivo de la celebración del Mes del Orgullo.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la iniciativa "refuerza el compromiso de la US con la difusión de una cultura diversa, inclusiva y abierta al diálogo social", conformando una programación que acerca a pequeñas historias cotidianas protagonizadas por "gente extraordinaria".

De esta manera, la programación arrancará este lunes, 8 de junio, a las 19,00 horas, con la proyección de 'Le Garçon', dirigida por Zabou Breitman y Florent Vassault. Una producción francesa que propone una "singular investigación" en torno a unas antiguas fotografías familiares encontradas por azar.

A partir de la figura de un niño retratado en ellas, el filme construye un relato en el que memoria, identidad y reconstrucción del pasado se entrelazan, difuminando los límites entre realidad y ficción. La obra invita a reflexionar sobre los relatos familiares, las ausencias y las huellas que dejan las vidas aparentemente anónimas.

Asimismo, el lunes, 15 de junio, será el turno de 'See You', del director taiwanés Han-Ting que, con una sensibilidad poética y una profunda carga emocional, se inscribe en la tradición del cine taiwanés contemporáneo que ha destacado por abordar con valentía y honestidad las experiencias Lgtbiq+.

La programación concluirá el lunes, 22 de junio, con 'Outerlands', la "ópera prima" de Elena Oxman, que ofrece una mirada "íntima y contemporánea" sobre la construcción de la identidad y las dificultades que enfrentan muchas personas queer en contextos sociales cada vez más polarizados.

Durante tres lunes consecutivos, el cine se convertirá en una herramienta para "fomentar la reflexión colectiva y visibilizar realidades", que según la organización "nunca debieron quedar enterradas", y que siguen reclamando espacios de representación dentro y fuera de la universidad. Las personas interesadas en asistir podrán adquirir las entradas de manera gratuita a través de la web 'entradium'.