Cicus inaugura en Sevilla este jueves la muestra de Celia Morgado, ganadora de la convocatoria de Proyectos Artísticos

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista Celia Morgado, profesora del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la US, inaugura este jueves 12 de marzo la exposición Podría haber sido de otro modo en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), una muestra que podrá visitarse hasta el 30 de mayo de 2026 en la Sala MDD.

Según ha expresado la institución en una nota, la exposición forma parte del programa de Proyectos Artísticos del Cicus 2025, una convocatoria impulsada por la Universidad de Sevilla "destinada a apoyar la investigación, producción y difusión del arte contemporáneo dentro del entorno universitario". Este programa, activo desde 2014, busca "favorecer la visibilidad de creadores emergentes y consolidar el papel de la universidad como espacio de encuentro entre arte, conocimiento y sociedad". El proyecto presentado por Morgado fue seleccionado por "su solidez conceptual y por la coherencia entre investigación artística y formalización plástica". La muestra plantea un recorrido artístico centrado en los vínculos entre memoria, percepción y naturaleza, configurando un imaginario visual de carácter introspectivo.

La inauguración tendrá lugar el 12 de marzo a las 12,00 horas en el Cicus, situado en la calle Madre de Dios de Sevilla. La exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 20,00 horas --hasta las 19,45 los viernes--, con acceso mediante invitación.