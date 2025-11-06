Cinco detenidos en Osuna (Sevilla) tras desmantelar cuatro cultivos indoor con 1.600 plantas de marihuana

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cinco personas en la localidad sevillana de Osuna tras desmantelar cuatro cultivos indoor de marihuana. En el marco de tres operaciones desarrolladas durante el mes de octubre, los agentes intervinieron un total de 1.600 plantas de cannabis en diferentes fases de crecimiento, además de material utilizado para el cultivo y conexiones eléctricas fraudulentas.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la primera operación se realizó el pasado 8 de octubre llevando a cabo el registro de una nave industrial, en la que se intervinieron 150 plantas y se detuvo a una persona como presunto responsable de dicha plantación.

La segunda operación, llevada a cabo en el día 16 del citado mes, culminó con la detención de un varón tras el registro llevado a cabo en su domicilio, en el que los investigadores intervinieron 654 plantas de marihuana, 10.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

La última de las actuaciones tuvo lugar el pasado 20 de octubre, en la que se detuvo a tres personas durante cuatro registros en Osuna. En los mismos se localizaron dos cultivos indoor y 814 plantas de marihuana.

En total, la Unidad Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y de la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en el marco de la operación a cinco personas, todas ellas de Osuna, así como 1.600 plantas de marihuana, sistemas de iluminación avanzada, extractores para la ventilación y diversos equipos de aire acondicionado.

Además, se localizaron conexiones fraudulentas a la red eléctrica diseñadas para ocultar el consumo a la compañía suministradora.

A los detenidos se le imputan la presunta comisión de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos de defraudación de fluido eléctrico y ya han pasado a disposición judicial.

Las operaciones se enmarcan dentro de los planes de lucha con el tráfico de drogas y en la colaboración entre la Agencia Tributaria junto con la Guardia Civil de Sevilla.