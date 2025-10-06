Cinco empresas sevillanas participan en 'Gastronomika', centro gastronómico europeo con chefs internacionales

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha participado con cinco empresas sevillanas como coexpositoras a través de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla' en el congreso internacional de cocina 'Gastronomika', una de "las más prestigiosas citas de la alta gastronomía", tanto en el panorama nacional como internacional, que se celebra en San Sebastián desde este lunes hasta el próximo miércoles, 8 de octubre.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, estas marcas sevillanas, adheridas a 'Sabores de la Provincia de Sevilla' son Aceitunas La Reina del Verdeo, de Arahal; Arroz Doña Ana, de Isla Mayor; la bodega ecológica Dehesa del Zarco, de Pilas; Aceites Campolea Premium, de Mairena del Alcor; y Garrapiñadas Abuelo Moyano, de Alcalá de Guadaíra.

Por su parte, el decano de los congresos culinarios se ha convertido en el "centro gastronómico europeo donde cientos de chefs y expertos en cocina de todo el mundo se dan cita y presentan sus novedades en el ámbito culinario". Además, el público podrá degustar productos en los más de 200 puestos habilitados en el Palacio Kursaal de la capital guipuzcoana.

Para apoyar a las empresas sevillanas que participan en la feria, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, se ha trasladado hasta el puesto de la sociedad provincial en esta cita, un expositor que cuenta con unos 24 metros cuadrados. En la delegación empresarial e institucional, también ha participado el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, acompañando al sector arrocero del municipio presente en la muestra.

Dentro del programa de actividades de Prodetur en 'Gastronómika', este lunes se ha llevado a cabo el showcooking 'Un viaje de Sabores'. La demostración ha estado a cargo del jefe de cocina del Restaurante 12 Tapas de Castilleja de la Cuesta, Tue García, que ha elaborado un arroz caldoso con arroz Santa Ana, proporcionado por la cooperativa Arrozúa.

Esta demostración ha culminado con una cata-maridaje conjunta de todos los productores presentes en la delegación sevillana en la feria. Además, el miércoles, a las 13,00 horas, se desarrollará una cata-maridaje de productos de 'Sabores de la Provincia de Sevilla', en la que las cinco empresas expositoras presentarán sus elaboraciones y ofrecerán una degustación al público asistente. "Una oportunidad para poner en valor la calidad, la diversidad y la riqueza gastronómica de nuestro territorio, reforzando la promoción de sus productos y de la marca de promoción geográfica 'Sabores de la Provincia de Sevilla' en el marco de este importante evento profesional", ha destacado el vicepresidente de Prodetur.