Cine, historia y educación protagonizan las II Jornadas de Memoria Democrática de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra del 27 al 31 de octubre las II Jornadas de Memoria Democrática, una cita organizada por la Delegación de Memoria Democrática e Identidad Andaluza del Ayuntamiento que propone un recorrido por la historia reciente desde la educación, la cultura y el recuerdo a las víctimas del franquismo.

El programa arranca el lunes 27 de octubre, a las 18,30 horas en la Casa de la Cultura, con la conferencia inaugural 'Fosa de Alcalá de Guadaíra', a cargo de la arqueóloga Carmen Romero, responsable del equipo técnico que trabaja en la recuperación e investigación de los restos localizados en el cementerio de San Mateo, tal como ha informado el Consistorio alcalareño en una nota de prensa.

El martes 28, el Teatro Gutiérrez de Alba acoge una sesión de cine y memoria abierta al público con la proyección de la película El maestro que prometió el mar, a las 18,00, seguida de un coloquio con el ex secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana. Antes de la proyección, el propio Tiana ofrecerá una conferencia sobre la educación en la II República y el papel de la escuela pública como motor de igualdad y ciudadanía democrática.

El miércoles 29 de octubre, el Teatro Gutiérrez de Alba acogerá a partir de las 11,00 la jornada 'Jóvenes y Memoria', con la exposición de trabajos realizados por alumnado de los institutos de la ciudad y varias ponencias dedicadas a la enseñanza del Holocausto, la experiencia del exilio y la memoria del franquismo, con la participación de Miguel Medina González y Macarena Domínguez Besteiro.

La mañana concluirá con la representación teatral El país que soñaron las maestras, interpretada por estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Cristóbal de Monroy. Por la tarde, a las 17,30, se celebrará el acto de adhesión oficial de Alcalá de Guadaíra a la Ruta de Blas Infante, con las intervenciones de Christopher Rivas Reina, delegado de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, y José María Márquez Catalán, presidente de la Asociación Cultural Andaluza Carlos Cano.

El cierre de las jornadas tendrá lugar el viernes 31 de octubre con una doble cita. A las 9,00 horas, en el Teatro Gutiérrez de Alba, se celebrará la proyección educativa de la película El maestro que prometió el mar, destinada al alumnado de los institutos de Alcalá. Esta actividad, inicialmente prevista para el martes 28 por la mañana, se traslada al viernes debido a la huelga estudiantil convocada a nivel estatal, manteniendo así su carácter pedagógico y participativo.