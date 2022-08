Ciudadanos Sevilla reclama a Muñoz que convoque "cuanto antes" la comisión de seguimiento de los acuerdos del pleno

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla Lorenzo López Aparicio ha reclamado este viernes al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, que "convoque en el menor tiempo posible" una nueva reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos del Pleno, que "fue incorporada al nuevo reglamento como una de las grandes apuestas por la transparencia en la gestión de la ciudad".

Así lo ha reclamado Aparicio en una nota de prensa, donde ha lamentado que esta comisión "ha sido defenestrada al cajón de los proyectos olvidados por la inoperancia del equipo de gobierno del PSOE".

En este sentido, ha dicho que ya ha "perdido la cuenta" de las veces en las que su partido ha "exigido la celebración de una sesión de este órgano", aunque "el nulo interés" del gobierno municipal ha provocado que "esta reclamación siempre caiga en saco roto", según asegura.

El citado concejal de Ciudadanos ha advertido además de que "esta situación supone un auténtico fraude democrático sin precedentes" y además, ha reiterado que "representa un incumplimiento claro del reglamento en vigor", en el que según Aparicio, se asegura que "debe convocarse, como mínimo, una vez en cada trimestre".

Aparicio ha insistido en que "se trata de un asunto bastante grave" y que no se debe "dejar pasar a la ligera", ya que "no es de recibo que se pase de puntillas por un aspecto de tanta relevancia como es la transparencia en la gestión de la ciudad". De este modo, ha manifestado su malestar porque "el gobierno reconoce que no se convoca esta comisión pero no da explicación alguna de los motivos", lo que lleva al concejal a interpretar que "la única causa es que no tiene interés en rendir cuentas", según ha advertido.

Así, el concejal ha añadido que "esta actitud provoca que, a día de hoy", los grupos de la oposición "todavía no sepan" si las distintas delegaciones se han "puesto manos a la obra para ejecutar los acuerdos aprobados en el Pleno", toda vez que los acuerdos plenarios derivados de las mociones de los grupos políticos carecen de rango ejecutivo.

Frente a todo esto, ha reclamado a Muñoz que aclare "cuáles son las causas de la paralización de esta comisión" y que "en el menor tiempo posible se reactive su funcionamiento para garantizar el normal desarrollo de la actividad de este Ayuntamiento", ha concluido.