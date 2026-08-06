El Colegio de Arquitectura Técnica de Sevilla nombra al jurado de sus premios, que se entregarán en octubre

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (COAT) de Sevilla ha nombrado a los integrantes del jurado para los Premios de la Arquitectura Técnica de Sevilla que vivirán su segunda edición el próximo mes de octubre, tras el "rotundo éxito" de participación alcanzado en 2024.

Según ha detallado la institución profesional en una nota de prensa, en esta segunda edición se premiarán las intervenciones, tanto técnicas como solidarias, llevadas a cabo en Sevilla o fuera de la capital hispalense.

El Comité Organizador de los premios ha designado a los profesionales que conformarán el juzgado, entre los que destaca la presidenta del Colegio, Helena Ruiz Fernández; el secretario del Colegio, José Carlos Claro Ponce; la licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Lorena Garrido Serrano; el presidente de Vía Ágora y de la Fundación Gómez-Pintado, Juan Antonio Gómez-Pintado Rodríguez; el conservador de la Catedral de Sevilla, Miguel Ángel López López; la CEO y cofundadora de Odders Lab, Ana Molina Jurado y el arquitecto técnico y graduado en ingeniería de edificación, José Antonio Pardo Moreno.

En palabras de la presidenta del COAT Sevilla, Helena Ruiz, ha destacdo "el compromiso del Colegio con la sociedad y con la excelencia profesional y el interés en acentuar la importancia de la arquitectura técnica en la construcción de un futuro más sostenible e inclusivo, como agentes dinamizadores de las ciudades y las personas".

Con esta iniciativa que parte desde el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, se busca "fomentar" la visibilidad de las prácticas ejemplares en el sector y "reconocer el papel vital" que los profesionales de la Arquitectura Técnica han desempeñado en la "mejora" del entorno construido.

En cuanto a las categorías de los premios en esta segunda edición, han destacado los premios a la 'Innovación y Prefabricados', el premio a la mejor 'Investigación', el premio a la 'Rehabilitación y Restauración', el premio al mejor 'Proyecto y/o Dirección' y el premio a la 'labor Directiva y/o Empresarial'.

Asimismo, la Junta de Gobierno del Colegio otorgará un 'Premio Especial' que, bajo la denominación de 'Azulejo', será exclusivamente de su competencia.