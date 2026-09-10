El colegio de informática pide procesar por intrusismo profesional al perito del móvil de Carcaño

Archivo - El abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, durante la concentración por su nieta. En imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de la Torre, ha pedido al juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla la tramitación como procedimiento abreviado del caso relativo al CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta, y su participación en el informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, en aras de agilizar la instrucción.

Según consta en el escrito dirigido al referido juzgado, consultado por Europa Press, el decano considera que existe "amplia base indiciaria" de la comisión de un delito de intrusismo profesional en su modalidad agravada.

Para sostener este argumento, ha detallado que el investigado "ha intervenido en calidad de perito en informática forense" en el caso de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo "siendo la realización de informes periciales informáticos acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática" y habiendo afirmado esta intervención tanto en sede judicial como ante medios de comunicación a pesar de "carecer de titulación académica con validez en territorio español".

Además, incide en que "presta dichos servicios en lugar abierto al público, atribuyéndose además de forma reiterada en medios de comunicación la condición de perito en informática, para lo cual, sostiene, no se requiere de ninguna titulación".

Por tanto, y "ante la continuidad delictiva, dado que el investigado y su equipo colaborador continúan realizando informes periciales sin ostentar ninguno de ellos la correspondiente titulación en el ámbito de la informática", solicita pasar, "sin más dilación", a la fase de plenario.