Colisión entre dos camiones y un coche deja atrapado el turismo y provoca cortes en la A-66 en Guillena (Sevilla)

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos camiones y un turismo que ha tenido lugar este viernes en la A-66, a la altura de Guillena, ha dejado el coche atrapado en su interior y ha obligado al corte total de la autovía en sentido Sevilla. Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, aún se está a la espera de confirmar un posible herido o fallecido en el turismo.

El incidente ha tenido lugar sobre las 14,00 horas de la presente jornada, momento en el que varios avisos alertaban al centro de emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del servicio de Bomberos, Guardia Civil, personal de tráfico y mantenimiento de la vía, así como del Servicio Sanitario 061.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a esta agencia de que la A-66 permanece completamente cortada en dirección Sevilla, con retenciones de unos cuatro kilómetros. En consecuencia, se ha establecido un desvío obligatorio en la salida del kilómetro 797.