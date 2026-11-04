Comerciantes y hosteleros de Sevilla cifran en un 40% las pérdidas por la acampada de las Setas y exigen su desalojo

Archivo - Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen, en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comercio y la hostelería de la zona de la Encarnación y sus calles aledañas han lamentado el "importante perjuicio económico" que está sufriendo el sector como consecuencia de la acampada de protesta instalada junto a las Setas. Según las estimaciones trasladadas por el tejido empresarial, los establecimientos afectados están registrando pérdidas económicas que se sitúan entre el 30% y el 40%: "una situación que amenaza la viabilidad de numerosos negocios si se prolonga en el tiempo".

A las consecuencias económicas se suman los problemas de convivencia, limpieza e higiene que, en opinión del sector, se están produciendo en el entorno de la acampada. De este modo, en sendos comunicados, los empresarios han trasladan u preocupación por las "condiciones de insalubridad" que presentan algunas calles cercanas.

El conjunto empresarial de Sevilla deja claro que "reconoce y defiende" el derecho fundamental a "la libre manifestación y expresión", un derecho que constituye "uno de los pilares de nuestro sistema democrático y cuya protección y ejercicio contribuyen a reforzar el Estado de Derecho".

No obstante, considera que este derecho "debe ser compatible con el respeto a la actividad económica, la convivencia y los derechos del conjunto de ciudadanos". En este sentido, las empresas de la zona apelan a la "sensibilidad y responsabilidad" de quienes participan en la protesta y de las administraciones públicas, "ante una situación que está teniendo consecuencias directas sobre cientos de trabajadores y sus familias".

APROCOM SOLICITA A SUBDELEGACIÓN LA RETIRADA DE LA ACAMPADA

De su lado, la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla que adopte las medidas necesarias para proceder a la "retirada inmediata" de dicha acampada, debido a las "graves consecuencias que está teniendo para la actividad comercial de la zona".

"La presencia de la acampada está generando rechazo entre los compradores, que evitan transitar por este espacio, con el consiguiente perjuicio para los comercios de su entorno, como la calle Laraña, Imagen, Puente y Pellón, José Gestoso y Regina, entre otras vías", remarca el comunicado.

Desde Aprocom lamentan que "ahora que las obras (de repavimentación) obras han finalizado y se esperaba recuperar progresivamente la normalidad y la afluencia de público, los comerciantes se encuentran con un nuevo obstáculo que amenaza su actividad económica".

"Nuestra preocupación es aún mayor ante la proximidad del 'Black Friday', el puente de diciembre y, sobre todo, la campaña de Navidad, uno de los periodos más importantes del año para el comercio", abundan al respecto. "El comercio de proximidad es esencial para la vida de la ciudad, la dinamización de sus espacios públicos y el mantenimiento del empleo", concluye el comunicado.