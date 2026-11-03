El alcalde de Sevilla ofrece antidisturbios para desalojar las Setas: "Sus peticiones sobre vivienda son una mentira"

Archivo - Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha ofrecido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla tanto la Policía Local como el Grupo de Actuación Rápida (GAR) para un posible desalojo de la acampada de las Setas de la Encarnación, tras la retirada de la situada en la Puerta del Sol de Madrid.

En una atención a medios, Sanz ha defendido que una vez que se ha desalojado la puerta del sol, "se ha comprobado que las peticiones que llevaban a cabo los que están allí son una auténtica mentira" y ha solicitado al subdelegado del Gobierno el desalojo "inmediato" de las Setas para acometer tareas de limpieza, otras de jardinería "que se suspendieron" y actividades previstas para la Navidad, como el montaje del alumbrado navideño.

Asimismo, ha señalado que "hace una semana o quince días" remitió una carta al subdelegado del Gobierno preguntándole que cuándo tenían previsto desalojar la zona, ante lo que contestó que "no tenían previsto desalojar nada porque no generaba molestias a los vecinos".

Por ello, esta mañana el delegado de Seguridad Ciudadana se ha puesto en contacto con el subdelegado del Gobierno y ha puesto a disposición tanto la Policía Local como el Grupo de Actuación Rápido para un posible desalojo, a falta de confirmación de fecha. "Sobre todo, insisto, las peticiones aquellas de la vivienda eran una auténtica mentira", ha concluido.