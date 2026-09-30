Comienza la Feria del Libro de Huévar (Sevilla) "con identidad propia" al aunar artesanía, pintura y gastronomía

El alcalde de Huévar y el diputado provincial de Cultura, en el centro, en la presentación de la Feria del Libro - AYTO.DE HUÉVAR

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha presentado este miércoles, 30 de septiembre, la VII edición de la Feria del Libro y la Artesanía, cita que arrancará en la tarde del día 1 de octubre y se prolongará hasta el domingo 4, en el Parque Saharaui de la localidad, que se convierte "en un gran espacio de cultura, convivencia y ocio familiar".

Así lo ha destacado en la presentación el alcalde del municipio, Israel Álvarez, que ha estado acompañado en el acto por el diputado provincial de Cultura, Casimiro Fernández, sus tenientes de alcalde, Manuel Ruiz Morera, Rosa María Nuevo e Isabel María Romero, y la organizadora de la feria, Nines Santero, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Con un cartel diseñado por Gonzalo Fidalgo, la feria dotará a Huévar durante cuatro intensos días de literatura, artesanía, pintura, complementos, manualidades, dulces caseros, gastronomía y propuestas solidarias: "toda una apuesta para el municipio andaluz que tendrá la mayor proporción de habitantes-puestos para una propuesta de este calado".

El alcalde ha recordado que la Feria nació en 2020, en plena pandemia. La primera edición tuvo que ser digital, pero ya nació con la voluntad de fomentar la lectura y acercar la cultura a los vecinos, con colaboraciones de autores, vídeos de animación a la lectura y lecturas dramatizadas. Desde 2021 pasó a ser presencial, y ahora tiene "una identidad propia, porque no se limita al formato clásico de una feria del libro. El libro es el eje, pero alrededor de él se reúne el talento local y una oferta cultural y familiar muy diversa".

De hecho, la apuesta del Ayuntamiento es que esta "identidad propia" permita que la Feria siga creciendo y se consolide como una "cita de referencia provincial, apoyándose en tres pilares: variedad de la oferta, cantidad de actividades y calidad de la programación".

Una de las grandes novedades de esta edición es el Parque Saharaui, preparado expresamente para que la Feria pueda vivirse como una "experiencia completa" y no solo como una sucesión de actos, con zona específica para presentaciones, encuentros y firmas; zona de expositores, espacio infantil integrado en el propio parque, ambigú con tapas, bebidas y chicharrones, además de mesas y sillas, "y todo en un entorno entre árboles que permite disfrutar también del atardecer y de actividades especiales como el concierto a la luz de las velas la tarde de este jueves".

"Queremos que quien venga no tenga que marcharse después de una actividad: que pueda quedarse, pasear, comer algo, disfrutar con los niños y vivir la Feria durante horas", ha recalcado el alcalde de Huévar, que subraya que se contará con hinchables, tren turístico y animaciones infantiles.

La programación familiar no es algo puntual, sino una parte permanente de la experiencia, con cuentacuentos y teatro infantil, magia en directo y el pasacalles 'Alicia en el País de las Maravillas', pintacaras, personajes, juegos, tiro con arco, música y baile, Show K-Pop y otras propuestas de animación. "Queremos que los niños también sientan la Feria como suya y que venir al Parque Saharaui sea un plan para toda la familia."

El jueves está previsto, además, el citado el concierto a la luz de las velas con bandas sonoras de Disney a cargo de la Banda de Música Municipal de Huévar del Aljarafe. A partir de ahí, se iniciará una programación que contempla a autores como Pedro Mañas, Anna Holland, Emma Gil, Myriam Lejardi, Defreds, Enrique Obrero, Adrián Reina y Guillermo Fernández-Amigo.

Asimismo, Julio Muñoz 'Rancio', junto a Sandra Morales, cerrará el domingo (18,00 horas), esta feria literaria con una 'Charla en andaluz'. "Tenemos autores y propuestas para públicos y gustos muy distintos; queremos que cada visitante encuentre algo que le intereses", ha enfatizado el alcalde.

El regidor ha destacado el crecimiento en calidad de la oferta, "en que se convierte un parque público en una zona de ocio, como hicimos con el cine de verano", porque un sitio como el Parque Saharaui "permite reunir en un mismo entorno presentaciones, expositores, zona infantil y ambigú, y convertir la visita en una experiencia para pasar varias horas y disfrutar en familia".

Por todo ello, ha invitado a todas las personas que quieran acudir a disfrutar "de cuatro días con autores, cultura, artesanía, gastronomía, música y actividades para toda la familia. Y, sobre todo, queremos que la gente venga al Parque Saharaui, se quede, disfrute y haga suya la Feria", ha abundado al respecto.