Comienza la intervención arqueológica en el cementerio de Alcolea del Río (Sevilla) para la búsqueda de la fosa común

Inicio de los trabajos arqueológicos en el cementerio de Alcolea del Río para la búsqueda de la fosa común - AYTO.DE ALCOLEA DEL RÍO

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla) ha comenzado esta semana la intervención arqueológica en el cementerio municipal para "la búsqueda, localización y delimitación" de la fosa común del monumento.

En este sentido, la arqueóloga Elena Vera, junto con su equipo, ha iniciado los trabajos en el camposanto encaminados a tal fin y en el marco de la Ley de Memoria Democrática, según informan fuentes del Consistorio.

Al respecto, esas labores se van a desarrollar en distintas fases, entre las que destaca la dedicada a los correspondientes "sondeos y catas iniciales", con evaluaciones previas sobre el terreno para delimitar el área de trabajo.

Asimismo, está previsto por parte del equipo encargado de estos trabajos "completar un estudio geofísico", es decir, una prospección técnica detallada para analizar el subsuelo.

Está actuación cuenta con la autorización de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. En cuanto al proyecto en sí, está financiado por el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla.

Durante las obras, permanecerá cerrada una zona del cementerio, por lo que desde el Gobierno local se ha pedido a los vecinos del municipio "comprensión y disculpas" por las molestias ocasionadas.