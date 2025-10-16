Comienza el montaje en Sevilla de las luces de Navidad para su encendido el 28 de noviembre

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado el montaje de las luces de Navidad de cara a su encendido, previsto para el último viernes de noviembre, el día 28, tal como se recoge en el pliego de contratación. Para ello, la empresa encargada de los trabajos lleva a cabo desde hace unos días las tareas previas en cuanto a los soportes en los que se colocan las estructuras lumínicas y el cableado correspondiente.

Al respecto, el contrato de instalación, mantenimiento y desmontaje de los elementos que componen dicha iluminación navideña asciende a casi dos millones de euros; en concreto, 1.998.779 euros. En este pliego de condiciones técnicas se contempla que los días normales el horario de funcionamiento será de 18,30 hasta medianoche y que, en días especiales --24 y 31 de diciembre y 5 de enero--, de 18,30 horas hasta la una de la madrugada.

En cuanto a los elementos luminosos, transversales o verticales, planos o con volumen, estarán constituidos por microbombillas led en diversos colores.

El adjudicatario instalará por contrato motivos de nueva creación en una serie de calles, "fabricados en exclusiva para esas vías", tales como la avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Imagen, Plaza del Salvador, Asunción y los puentes de Triana y San Telmo.

El Distrito Bellavista-La Palmera contará con 26 calles y plazas con iluminación navideña, como el Paseo de Europa, Padre García Tejero y la glorieta Alcalde Fernando Parias Merry; el Casco Antiguo tendrá 78; en Macarena serán 19; en Nervión 10 y 15 en el Distrito Sur, entre otros.