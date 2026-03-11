Comienza el reasfaltado de la Avenida del Cid y las Glorietas de Don Juan de Austria y San Diego en Sevilla

Trabajos de reasfaltado en la Avenida del Cid de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha comenzado en la madrugada de este miércoles el reasfaltado de la Avenida del Cid junto con las Glorietas de Don Juan de Austria y San Diego, que la delimitan.

Según ha indicado el Consistorio en una publicación, la vía "soporta una masiva y constante presencia de tráfico a la que se suma también el continuo tránsito de coches de caballos". Una situación que "ha degenerado en un empeoramiento del estado del pavimento, con numerosas grietas y baches en la actualidad".

La intervención se realizará en horario nocturno, entre las 23,00 y las 06,00 horas, para "causar la mínima afección posible al tráfico" hasta la mañana del sábado 14 de marzo.