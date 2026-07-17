Comienza en Sevilla la construcción del tramo Espartinas-Valencina de la ronda de circunvalación SE-40

Foto de familia con ocasión del inicio de las obras del tramo Espartinas-Valencina de la circunvalación SE-40 , con el subdelegado del Gobierno y la alcaldesa de Espartinas en el centro de la imagen - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha asistido este viernes, 17 de julio, al inicio por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de las obras de construcción del tramo Espartinas-Valencina de la Concepción de la circunvalación SE-40, un proyecto adjudicado en 84,65 millones de euros que mejorará la movilidad metropolitana y la seguridad vial en la ciudad al descongestionar la SE-30.

El acto se ha celebrado en la Cañada Real de Espartinas, con participación, además, de su alcaldesa, Cristina Los Arcos, y asistencia de representantes de otros municipios del Aljarafe, vecinos e integrantes del tejido social y económico de la comarca, informa el Gobierno en un comunicado.

Toscano ha destacado la importancia de esta nueva fase de la SE-40 para la ciudadanía en general por la mejora del tráfico que supondrá, "así como el aumento de la calidad de vida de los residentes en Espartinas y Valencina y la generación empleo y riqueza para la comarca".

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla ha subrayado que la circunvalación es uno de los principales proyectos de infraestructuras en Andalucía desarrollado en los últimos años por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y es "una prueba más del compromiso del Ejecutivo con el bienestar y desarrollo económico de la provincia".

De su lado, la alcaldesa de Espartinas ha señalado que esta obra era una "actuación esperada que marcará un antes y un después en las comunicaciones no sólo del Aljarafe, sino de Huelva y Sevilla, entre Portugal y España, permitiendo el cambio en la fisonomía del trayecto tradicional hacia Madrid y el Norte de España desde Andalucía Occidental".

Los Arcos ha indicado que esta nueva conexión directa con la SE-40 representa "una enorme oportunidad para el desarrollo económico" de la localidad, ha agradecido al Gobierno por escuchar las demandas de Espartinas y ha asegurado que esta vía "supone mejorar competitividad, atraer inversiones, facilitar la implantación de nuevas empresas y crear empleo".

El nuevo tramo, de unos cuatro kilómetros, forma parte de un proyecto global para completar la circunvalación de área metropolitana de Sevilla. La actuación incluye un viaducto sobre el arroyo del Río Pudio así como el enlace con la carretera A-8077 y una nueva conexión a Espartinas a través de la carretera A-8076. Los trabajos comienzan por la conexión de Espartinas, que entrará en servicio en un plazo intermedio, antes de la conclusión total de las obras.

Esta obra ayudará a dar respuesta a la situación de Espartinas y del conjunto de la comarca del Aljarafe, que han sufrido un fuerte crecimiento. La antigua carretera de Sevilla a Huelva (A-8076, antes A-472) es la principal vía de acceso de Espartinas a Sevilla, una carretera urbana con serios problemas de conectividad. La alternativa de la A-49 a través de la A-8062 tiene también en horas punta graves problemas de saturación. La obra, adjudicada a Ferrovial Construcción SA y Heliopol SAU, tiene un plazo de 48 meses.

La circunvalación cuenta actualmente con cinco tramos en servicio, está además en ejecución por 116,4 millones la construcción de 8,4 kilómetros entre Valencina y Salteras, se ha aprobado el proyecto del trazado Dos Hermanas - Coria del Río por 688,11 millones de euros, está en licitación Dos Hermanas (enlace A-4 Sur) - Enlace del Copero y se está redactando el proyecto Acceso norte - A-4 por La Rinconada.

TRAMOS CONSTRUIDOS DE LA SE-40

La SE-40 tiene los siguientes tramos construidos: La Rinconada (A-4)-Alcalá de Guadaíra (A-92): en servicio desde noviembre de 2011. Alcalá de Guadaíra (A-92)-Alcalá de Guadaíra (A-376): en servicio desde marzo de 2013. Alcalá (A-376)-Dos hermanas (A-4): en servicio desde diciembre de 2019. Coria del Río-Almensilla: en servicio desde julio de 2018. Almensilla-Espartinas: en servicio desde julio de 2018.

Por su parte, están en obras o tramitación los de Espartinas-Valencina: en construcción por 84,65 millones (4 km); Valencina-Salteras: en construcción por 116,4 (8,4 km); Acceso norte - A-4 (La Rinconada): proyecto en redacción por 2,76 millones (9,7 km); Dos Hermanas-Palomares y Coria del Río: proyecto de trazado aprobado de forma definitiva y con proyectos de construcción en redacción (5,069 km); Dos Hermanas (enlace A-4 Sur) - Enlace del Copero: en licitación por 45 millones (1,2 km, derivada del proyecto Dos Hermanas-Palomares y Coria del Río).