Comienza la venta de entradas del Festival del Patio+Metrópolis, que llevará a Rozalén a Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

La venta general de entradas para la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis de Sevilla comienza este martes. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La venta general de entradas para la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis de Sevilla, que el 13 de septiembre llevará a la artista Rozalén al escenario de la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) como parte del cartel comienza este martes a las 12,00 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de la web festivaldelpatio.com y de forma física en La Teatral de Sevilla.

La cita tendrá lugar entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre y acogerá también a otras figuras como Fangoria y Siloé en el Patio de la Diputación de Sevilla, así como en escenarios de la sede provincial de Utrera, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe, según ha informado la institución provincial en una nota.

El cartel de esta segunda entrega contiene nombres del panorama musical nacional como Miss Cafeína, Siloé, Santiago Auserón y la Academia Nocturna, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Duncan Dhu, Rozalén, Fangoria y Nancy Rubias, Coque Malla y Camela.

Por un lado, el Festival del Patio abarcará un total de cuatro conciertos, todos ellos en septiembre, que darán comienzo a las 21,00 horas y con entradas a diez euros. El programa lo conforman Miss Cafeína, el miércoles de julio 17; Siloé, el jueves 18; Juan Perro, el viernes 19, y Derby Motoreta's Burrito Kachimba, el sábado 20.

En cuanto a Metrópolis, cuyos conciertos empezarán a las 22,00 horas y tendrán un precio de cinco euros, tiene la siguiente programación. Duncan Dhu, el 12 de septiembre, en la Plaza de Toros de Utrera; Rozalén, el 13 de septiembre, en el Teatro Auditorio Ribera del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra; Fangoria y Nacys Rubias, el 14 de septiembre, en el Recinto Multiusos El Abrazo de La Rinconada; Coque Malla, el 21 de septiembre, en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas, y Camela, el 10 de octubre, en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe.