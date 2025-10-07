Comienza el XXII Festival de Magia de Sevilla con espectáculos y escenarios históricos del 15 al 25 de octubre

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, celebra el XXII Festival de Magia, una cita que "transforma durante diez días distintos rincones de la ciudad en escenarios de ilusión, sorpresa y emoción". El festival comienza el 15 de octubre en la Alameda de Hércules con el espectáculo 'La Caravana Mágica', a cargo de los magos Antonio Lepe y Mario el Mago, que también se presentará el 16 de octubre en la Plaza de Pino Montano. El programa continuará el 17 de octubre con 'La magia de las sensaciones' de Al Martín Show en el Parque de Manuel Clavero Arévalo, y el 18 de octubre con 'Todo magia calle', nuevamente con Al Martín Show, en la plaza frente a la Torre de los Perdigones.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, todos estos espectáculos son gratuitos hasta completar aforo. Asimismo, el festival "vivirá su gran cierre" en la Real Fábrica de Artillería, que acogerá las funciones de pago, como 'La fantasía mágica de los más pequeños' con el 'Gran Jesusito el Mago del Tívoli' el 19 de octubre, 'Hipnosis con Mario el Mago' el 23 de octubre, el 'Maratón de Magia' el 24 de octubre y el espectáculo 'Porque la veo', clausura oficial a cargo de Mario el Mago el 25 de octubre.

En este sentido, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha señalado que el Festival de Magia se ha consolidado en las dos últimas décadas como "un referente nacional", con un programa que combina espectáculos de calle, propuestas familiares y grandes producciones en espacios patrimoniales.

Su historia está ligada a la larga tradición mágica de la ciudad, desde el Círculo Mágico fundado en los años 50 hasta la formación de generaciones de artistas que "han alcanzado reconocimiento nacional e internacional". "Con esta nueva edición, Sevilla reafirma su lugar como ciudad mágica de la cultura, un espacio donde el arte de la ilusión convive y se enriquece junto a otras disciplinas", ha concluido Moreno.