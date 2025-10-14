La Comisión Permanente del Consejo Provincial de las Mujeres analiza campaña del 25-N y nuevas formas de participación

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo Provincial de las Mujeres ha mantenido este martes su segunda reunión desde que se constituyó el pasado mes de marzo, un encuentro previo a la convocatoria del primer Pleno del Consejo, que tendrá lugar este mes de octubre. En la reunión se ha tratado la propuesta de campaña institucional de las Diputaciones Provinciales de Andalucía para la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así como las actividades provinciales previstas que se desarrollarán en torno a esta efeméride.

Según una nota emitida por la Diputación de Sevilla, durante el encuentro se ha abordado también la presentación del espacio interactivo que el Área de Cohesión Social e Igualdad ha dispuesto para la participación de las Asociaciones de Mujeres de la provincia.

Así, en el Portal Provincial, y en el marco del Observatorio de Igualdad, se ha creado un espacio virtual de participación y trabajo colaborativo, que permitirá crear grupos de trabajo y foros de debate, además de un repositorio documental para compartir recursos y documentos de interés.

Por último, el Área de Cohesión Social e Igualdad ha recordado que durante este mes de octubre tendrá lugar la primera sesión del Pleno del Consejo tras su constitución formal, en la que serán convocadas las 20 vocalías que lo conforman en representación del tejido asociativo de mujeres de la provincia.

Por su parte, la diputada provincial del Área, María Encarnación Fuentes ha subrayado que "desde la Diputación se apuesta por que que el Consejo Provincial de las Mujeres sea un órgano de participación real y efectiva, donde la voz y las propuestas de las asociaciones sirvan de guía para el desarrollo de las políticas de Igualdad en toda la provincia".