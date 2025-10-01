La Comisión Provincial de Patrimonio da luz verde a la restauración de la Puerta de Sevilla de Carmona

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha dado luz verde a la restauración de la Puerta de Sevilla del Alcázar de Carmona, al suponer "una clara mejora en el estado de conservación, y respetuosa con sus valores patrimoniales", de este edificio declarado como Bien de Interés Cultural. Además, se ha dado cuenta de otros nueve expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, el informe técnico aprobado propone actuaciones de reparación y consolidación en varios puntos del monumento, identificándose las patologías existentes y con materiales y técnicas adecuados y compatibles, suponiendo la intervención "una mejora en las condiciones de conservación del Alcázar", teniendo en cuenta su actual estado.

No obstante, con respecto a la actuación de desmontaje, montaje y puesta en marcha de la instalación de iluminación existente en el Muro de la Cortina, el citado comunicado ha incidido en que "sería conveniente una coordinación con el proyecto de iluminación del monumento que se está tramitando actualmente, de manera paralela".

Finalizada la intervención, deberá presentarse un informe final descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados.

ELEMENTOS DEL ALCÁZAR DE DIFERENTES ÉPOCAS

El Alcázar de la Puerta de Sevilla se compone de varios elementos de diferentes épocas. De origen tartésico, se refuerza y amplía durante la II Guerra Púnica, contando con "importantes aportaciones romanas y árabes". En épocas posteriores, se han ido alternando diferentes aportaciones con épocas de abandono.

El resultado es "una realidad compleja" en la que destacan la Torre del Homenaje, la Torre del Oro, el Patio de los Aljibes, el Salón de los Presos o el Muro de la Cortina.

OTROS EXPEDIENTES EN LA PROVINCIA

La Comisión ha dado cuenta también de otros nueve expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico. De los temas examinados, incluyendo la restauración de la Puerta de Sevilla de Carmona, tres corresponden a Sevilla y siete a la provincia, concretamente a las localidades de Carmona, Écija, Estepa, Las Cabezas de San Juan y Morón de la Frontera.

En Estepa, se ha autorizado la rehabilitación del tramo de la muralla del Cerro de San Cristóbal por suponer "una mejora de este trazado, sin afectar negativamente a los Bienes Culturales Protegidos (BIC) del Conjunto Histórico de Estepa ni al de la Iglesia de Santa María Mayor de la Asunción", en cuyo entorno se ubica la actuación.

Dado que se llevó a cabo un análisis arqueológico de estructuras emergentes en el año 2006, como ha asegurado la Junta de Andalucía, que aportó información detallada sobre la configuración de los restos en esta área del recinto amurallado, "se estima suficiente con la realización, durante la ejecución de las obras, de un control arqueológico de movimientos de tierra".

Además, también se ha informado favorablemente del proyecto de conservación de la escultura de San Juan Bautista de la Iglesia de San Juan Bautista de Las Cabezas de San Juan por considerarlo "adecuado a las características que presenta la obra y a sus necesidades de conservación". La escultura presenta "un grave deterioro, particularmente en su policromía, debido en gran medida a los tratamientos a que fue sometido en una restauración anterior, aplicados de forma defectuosa". Asimismo, también ha considerado adecuado el proyecto de conservación de la escultura de la Virgen del Rosario, en la misma Iglesia de San Juan Bautista. También en Las Cabezas de San Juan se ha autorizado el proyecto de conservación del retablo de la Virgen de los Dolores de la iglesia de San Juan Bautista.

Por último, Patrimonio ha considerado que las determinaciones planteadas sobre el incremento de la superficie edificable por encima de la altura reguladora máxima en la calle Santa Ángela de la Cruz, 14, de Écija, son compatibles con la protección de los valores del Conjunto Histórico de Écija, del que forma parte, y de la propia Muralla Urbana, por lo que la actuación ha sido informada favorablemente.

No obstante, teniendo en cuenta la flexibilidad de soluciones edificatorias que pueden resultar del desarrollo de este instrumento complementario de la ordenación urbanística, la propuesta definitiva que se redacte deberá contar con la autorización previa de la Comisión Provincial de Patrimonio, tras evaluar su incidencia en los BIC del entorno, pudiéndose condicionar a un incremento de la distancia de separación al elemento defensivo.

En relación a la intervención en el Castillo de Morón, donde se ha solicitado la instalación de una escalera de madera en el acceso peatonal de la ladera norte, se ha pedido que se presente un proyecto de conservación, ya que, si bien la actuación pueda ser reversible, se trata de la inserción y consolidación de un nuevo acceso al castillo mediante un elemento arquitectónico, que produce una incidencia decisiva en el BIC.

Por su parte, se ha informado favorablemente del proyecto de conservación y restauración sobre el retablo de la Virgen del Subterráneo, de la Iglesia de los Terceros de Sevilla. En él, se propone su intervención in situ desmontándose, excepcionalmente, solo algunas piezas que se encuentren sueltas para garantizar un mejor tratamiento en taller.

También en Sevilla se ha aprobado el proyecto de sustitución de las ventanas exteriores del Teatro Lópe de Vega. Por otro lado, dentro del Parque de María Luisa, se ha aprobado el proyecto de Restauración de la Jardinería de la Plaza de América del Parque de María Luisa, presentado por el Servicio de Parques y Jardines, del Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.