El Comité de Adif exige "mayor seguridad" para evitar accidentes como el de Urda tras un minuto de silencio en Sevilla

Minuto de silencio convocado por el comité de empresa de Adif y los sindicatos en la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Adif ha exigido más medidas de seguridad para evitar accidentes como el sucedido en la localidad toledana de Urda, en el que han fallecido al menos 69 personas. El reclamo se ha producido tras un minuto de silencio en memoria de las víctimas celebrado este jueves en la estación de Sevilla-Santa Justa.

Convocado por el Comité de Empresa de Adif y los sindicatos, al mismo han acudido unas 200 personas, entre los que han estado presentes el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz, el secretario organización del PP andaluz, Antonio Repullo, la secretaria General de CCOO Andalucía, Nuria López, su homólogo en Sevilla, Carlos Aristu y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

El encargado de leer el manifiesto ha sido el representante del comité de empresa, Francisco Ortiz, quien ha explicado que se reúnen "en este momento por el trágico accidente ocurrido en Mura, y trasladamos nuestras condolencias a las familias de las personas fallecidas, así como todo nuestro apoyo y solidaridad a las personas heridas y afectadas".

Asimismo, se han guardado cinco minutos de silencio "como muestra de respeto y homenaje", en memoria de las víctimas, "acompañando en el dolor a sus seres queridos y a toda la familia ferroviaria".

En cuanto a sus reclamaciones, han solicitado que se adopten "las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia así". "La seguridad ferroviaria debe ser siempre una prioridad absoluta. Agradecemos también la labor de todos los profesionales que están atendiendo las emergencias y asistiendo a las víctimas", ha añadido.

"Hoy toda la familia ferroviaria se une en el dolor, el respeto y la solidaridad. Que este homenaje sirva para recordar a quienes ya no están, acompañar a quienes sufren y reafirmar nuestro compromiso con un ferrocarril cada día más seguro. Nuestro recuerdo permanente para las víctimas, todo nuestro apoyo a sus familias. Descansen en paz", ha concluido el representante.