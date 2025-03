La compañía Chloé Brûlé, el IES Carmen Laffón y Cristina Heeren, premios de artes escénicas de La Rinconada

LA RINCONADA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha entregado en una gala el Premio Factoría Creativa de las Artes Escénicas 2025 ex aequo a la compañía Marco Vargas y Chloé Brûlé y al IES Carmen Laffón y a la Fundación Cristina Heeren por el Proyecto Flamenco. El reconocimiento que otorga el Centro de Artes Escénicas y Visuales de La Rinconada ha sido para Encarni Torre, del área de Cultura rinconera, por su servicio público, tras las tablas, en pro de la cultura.

Bajo el título 'El cuerpo que habla', la gala se ha enfocado en el teatro-danza para rendir homenaje a referentes de esta disciplina. Comenzando con '¡Ay jondo!' de Mario Maya; fusionando a Antonio Gades y Lorca con 'El amor brujo' y 'Bodas de sangre' o con un homenaje a Pina Bausch. Un acto de exploración de las emociones humanas, de la interacción física, porque como dijo Choni: "El teatro no deja de ser un baile de historias".

El presidente del Centro de Artes Escénicas y Visuales, Rafael Coca, entregó el reconocimiento a Encarni Torre, del equipo del área de Cultura del Ayuntamiento. "Qué importante es que una persona que trabaja en administración cultural sea sensible, sensible a que el pago no se retrase, a que el contrato esté a punto, a que todo esté previsto, a que exista crédito disponible y comprobarlo", ha señalado.

Encarni Torre agradeció este galardón. "No soy de tablas, pero estoy detrás, y para mí la cultura es mi vida. Si tuviera que empezar de nuevo lo volvería a hacer y con el mismo equipo. He sido feliz, soy feliz y tengo mucha ilusión de seguir trabajando después de casi 38 años", señalaba.

Este año, el Premio Factoría Creativa de las Artes Escénicas ha sido ex aequo para la compañía Marco Vargas y Chloé Brûlé y para el IES Carmen Laffón y la Fundación Cristina Heeren por el Proyecto Flamenco y el Bachillerato de Artes Escénicas.

La primera Teniente de Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, les entregó el premio, destacando que "el teatro y la danza se unen para reducir brechas, como fuente de conocimiento, para pensar, para combatir mensajes de odio y la manipulación, el teatro y la danza como espacio para la transformación social".

"La Rinconada es ciudad de cultura, con una trayectoria muy asentada en las artes escénicas que tiene su semilla en las Naves del Tabaco, y que a día de hoy cuenta con más de 20 infraestructuras culturales, proyectos en enseñanzas artísticas o subvenciones al tercer sector, porque frente a otros modelos que cierran teatros, nosotros apostamos por la cultura como bien esencial y derecho constitucional. Queremos teatros abiertos, llenos, que creen comunidad, que muestren el lado humano, que permitan soñar, que conecten con la gente", dijo la edil.

La vinculación con La Rinconada de la compañía Marco Vargas y Chloé Brûlé viene desde hace años. Han sido numerosos los espectáculos que han creado en los centros culturales del municipio a través de residencias artísticas y que luego el público ha podido disfrutar. También han formado parte de la programación cultural, destacando sus actuaciones en Esprim Escenarios de Primavera, y han participado con clases magistrales con alumnado de los institutos del municipio.

El IES Carmen Laffón inauguró en 2010-2011 el Bachillerato de Artes Escénicas. Desde el principio el área de Cultura se convierte en su principal aliado y ofrece el Centro Cultural de La Villa como el lugar donde poder ensayar y estrenar sus propias producciones (trece teatros- musicales y nueve galas flamencas) y es el espacio donde poder recibir talleres de danza o clases de Flamenco, ya que el instituto no cuenta con lugares apropiados para ello.

Luego llegaría el Proyecto Flamenco con la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco. La implementación de esta enseñanza eminentemente práctica y directa del Flamenco en general y de disciplinas como Compás, Cante, Guitarra y Baile, hacen que este Bachillerato sea único y especial dentro de su modalidad. Además, se otorgan becas para cursos intensivos en el caso de estudiantes que muestren un interés especial por el Flamenco. El 16 de noviembre de 2018 el IES Carmen Laffón recibía el Premio 'Flamenco en el Aula 2018'.