La Compañía Nacho Duato regresa al Maestranza de Sevilla con 'Duende', 'Na Floresta' y 'Cantus'

Archivo - Un momento de la escenografía de 'Duende', de la Compañía Nacho Duato. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacho Duato regresa a Sevilla este domingo, 14 de diciembre, a las 19,00 horas. El coreógrafo español, uno de los grandes referentes de la danza contemporánea mundial, vuelve al Maestranza con su compañía tras una larga ausencia y presenta tres piezas emblemáticas: 'Duende', 'Na Floresta' y 'Cantus', "que reflejan su influencia y visión artística, y resumen una trayectoria marcada por la innovación, el compromiso y una estética inconfundible".

Con una carrera internacional que incluye colaboraciones con las compañías más prestigiosas del mundo y reconocimientos como el Premio Nacional de Danza 2023, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el prestigioso Benois de la Danse, Nacho Duato "ha sabido crear un lenguaje único dentro del panorama coreográfico mundial", destaca el Maestranza en un comunicado.

La Compañía Nacho Duato, de reciente creación, nace con el objetivo de preservar y difundir el legado coreográfico de su fundador, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades a jóvenes bailarines y amplía el alcance de la danza contemporánea en España. El espectáculo que se presentará en Sevilla reúne tres obras "de alto impacto visual y emocional", que permitirán al público disfrutar de "la maestría y sensibilidad" de uno de los coreógrafos "más influyentes de nuestra época".

Las entradas, cuyos precios oscilan entre los 25 euros en Paraíso y los 60 euros en Patio, están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de su página web.