El compositor Claudio Constantini inaugura este jueves la XXVII edición de Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla

El pianista, bandoneonista y compositor Claudio Constantini. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pianista, bandoneonista y compositor Claudio Constantini será el encargado de inaugurar este jueves, 25 de junio, la XXVII edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla.

Según ha referido el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, lo hará con el programa 'Soñando París', un recital que invita al público a recorrer la capital francesa a través de la música.

Esta nueva edición se celebrará del 25 de junio al 19 de septiembre, de martes a sábado. Organizado por el Patronato del Real Alcázar de Sevilla, el ciclo ofrecerá 63 veladas.

La propuesta combina la visita nocturna al histórico jardín del Cenador de la Alcoba y a los jardines modernos del recinto palaciego con una cuidada programación musical. El ciclo ofrecerá conciertos de música antigua, clásica, flamenco, jazz y otras músicas del mundo.

Por su parte, el viernes 26 de junio, el grupo Sephardica ofrecerá un viaje musical al corazón de al-Ándalus. El sábado 27 de junio se llevará a cabo el recital 'Retrato de María Malibrán', una propuesta que conmemora el 190 aniversario del fallecimiento de la cantante y compositora.