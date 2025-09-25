Comunidades de Propietarios de Sevilla señalan "graves retrasos" al intentar solución extrajudicial en cobro de morosos

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Comunidades de Propietarios de Sevilla (CAFS) han advertido de que la aplicación de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) ha generado "retrasos importantes en el cobro de cuotas impagadas por parte de vecinos morosos".

Según ha informado el colectivo en una nota de prensa, se trata de "una situación que afecta de forma directa a la tesorería de muchas comunidades y que pone en riesgo el mantenimiento de servicios básicos como la limpieza, la luz o el ascensor, entre otros".

Así han afirmado que "el problema radica en que la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce como requisito previo a la presentación de muchas demandas civiles y mercantiles", entre las que se encuentran los procedimientos monitorios para la reclamación de cuotas adeudadas de comunidad, una circunstancia que "ralentiza el proceso y por tanto el cobro de las cantidades adeudadas y que, en muchos casos, obliga al resto de vecinos a cubrir el coste durante el tiempo que dure el trámite".

Con el fin de analizar este problema y ofrecer respuestas a los presidentes de comunidades de propietarios, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha organizado el próximo miércoles, 1 de octubre, a las 18,00 horas, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, la X edición del Día del Presidente de la Comunidad. Una iniciativa con entrada libre hasta completar aforo, diseñada para que los vecinos "que ejercen este importante papel en las comunidades de propietarios puedan compartir experiencias, resolver dudas y poner en común herramientas para una gestión más eficaz de las comunidades vecinales".

Además, la jornada contará con la conferencia 'La conciliación privada como medio adecuado de solución de controversias', a cargo de Wenceslao Olea Ballesteros, letrado de la Administración de Justicia y se plantea "como un foro de debate, formación y apoyo para quienes ejercen la presidencia en las comunidades de propietarios".

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, María Dolores García Bernal ha subrayado que, "si bien los MASC pueden ser útiles en muchos ámbitos, la reclamación de deudas comunitarias requiere de agilidad y seguridad jurídica, ya que los impagos comprometen de forma inmediata la convivencia y el correcto funcionamiento de los servicios compartidos".

De hecho, "las principales consecuencias de esos retrasos que provoca la nueva ley en el cobro a los morosos y que trataremos en el día del presidente este 1 de octubre suelen afectar a servicios básicos como el mantenimiento del ascensor, de las zonas comunes o la limpieza al tener el resto de vecinos que asumir su coste mientras se consigue el pago de la deuda", ha concluido.

El Día del Presidente de la Comunidad se ha consolidado como un "espacio de encuentro con el que el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla reafirma su compromiso de asesorar, formar y respaldar a los presidentes y presidentas de comunidad, que son figuras esenciales en la vida cotidiana de los edificios y urbanizaciones de la ciudad".