El concierto de Duncan Dhu del festival Patio+Metrópolis de Sevilla ofrece 1.500 entradas más tras agotar localidades

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto del grupo de rock español 'Duncan Dhu', que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en la Plaza de Toros de Utrera (Sevilla) en el marco de la celebración del Festival del Patio+Metrópolis, amplía su aforo con la venta de 1.500 entradas más tras haber agotado las localidades disponibles y la "gran demanda de público".

Según una nota emitida por la Diputación de Sevilla, la ampliación, que ha resultado del trabajo de la institución provincial en colaboración con el Ayuntamiento de Utrera, ha sido fruto de una reordenación del espacio disponible del recinto municipal.

Las entradas estarán disponibles a partir de las 9,00 horas de este viernes 5 de septiembre de forma física en La Teatral y a través de la web del Festival del Patio.

El evento se enmarca en la gira con la que el músico donostiarra Mikel Erentxun conmemora los 40 años del debut de 'Duncan Dhu' y en la que interpretará clásicos como 'En algún lugar' o 'Esos ojos negros'.

Además de las nuevas localidades puestas a la venta para 'Duncan Dhu', aún están disponibles algunas entradas para el espectáculo interpretado por 'Fangoria y Nancys Rubias', que tendrá lugar el domingo 14, en el Recinto Multiusos El Abrazo de La Rinconada.

El ciclo tendrá lugar entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre y ofrecerá nueve conciertos tanto en el Patio de la Diputación de Sevilla como en otros municipios de la provincia. Entre los artistas destacados del cartel se encuentran 'Siloé', 'Rozalén' o 'Coque Malla'.