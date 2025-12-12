Concluye el plazo para el envío de originales al Premio de Dramaturgia Alfonso Jiménez Romero

Archivo - Imagen de recurso acerca de relatos. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este próximo lunes, 15 de diciembre, concluye el plazo para que las escritoras y escritores de teatro nacidos en la provincia de Sevilla, empadronados en la misma o que puedan acreditar un vínculo estable en los últimos dos años, envíen sus originales al II Premio de Dramaturgia Alfonso Jiménez Romero, que convoca Ediciones del Bufón, la editorial sevillana especializada en las artes escénicas realizadas por autores y autoras andaluzas y latinoamericanas.

Editorial "de pueblo", radicada en Morón de la Frontera (Sevilla), la firma tiene un "compromiso profundo" con la dramaturgia "periférica", poniendo especial énfasis en la creación de las áreas rurales, razón por la que convoca este premio, con el nombre de uno de los grandes escritores españoles de teatro, el moronense Alfonso Jiménez Romero, cuyo vínculo con los pueblos fue fundamental para su escritura, informa la Diputación en una nota de prensa.

Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración financiera de la Diputación, a través de su Área de Concertación, y el apoyo del Ayuntamiento de Morón. Está dotado con 1.200 euros de premio y un accésit de 500 euros, ambas, además, con publicación.

Las personas aún interesadas en el envío de originales han de enviarlos a la siguiente dirección: 'elbufon@edicionesdelbufon.com' con el asunto 'II Premio de Dramaturgia AJR', y cada dramaturgo incluirá, en un mismo correo, dos archivos independientes: uno llamado OBRA y otro titulado PLICA.

El primero de ellos contendrá la pieza escrita, en cuya primera página aparecerá el título de la misma y un seudónimo. En el archivo llamado PLICA constará el seudónimo, así como los datos personales del autor o autora, junto a una breve ficha biográfica (que incluya procedencia y residencia actual).

Según estipulan las Bases, cada autor o autora solo podrá presentar una obra al Premio, con una extensión entre un mínimo de 20-25 páginas y un máximo 80 páginas, aproximadamente, respetando el tamaño y tipo de fuente estándar, aunque el valor absoluto siempre recaerá sobre la calidad de la obra. Las obras presentadas habrán de ser inéditas.