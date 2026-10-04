Condenado en Sevilla a cinco años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina de seis años

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SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a cinco años de prisión por agredir sexualmente a su sobrina, de seis años en el momento de los hechos, "aprovechando" que se encontraba "a solas" con la niña mientras la misma estaba en casa de su abuela, madre de éste.

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, el 16 de abril de 2024 el acusado, con "ánimo libidinoso y con la finalidad de satisfacer sus apetencias sexuales", aprovechó que su sobrina, de entonces seis años de edad, se encontraba en la casa de su abuela, madre del investigado.

Así las cosas, llevó a cabo con la misma "actos de naturaleza sexual". Es más, con la intención de quedarse a solas, le "pidió que le acompañase para ver vídeos en su habitación, en la tablet". Ella, accedió.

Una vez en la habitación y a solas, realizó tocamientos a la niña, incluso llegando a masturbarse, entre otros asuntos. Por los hechos fue detenido el 25 de abril de 2024. El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla decretó entonces su prisión provisional.

Por los hechos, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al mismo a cinco años de prisión por un delito de agresión sexual, ello tras el reconocimiento de los hechos por parte del encausado, que evitó la celebración del juicio.

Además, propició una rebaja de la pena solicitada en primera instancia por el Ministerio Público, que pedía once años de prisión. Este hombre deberá indemnizar a su sobrina en concepto de responsabilidad civil con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Durante diez años tampoco podrá comunicarse con ella.